Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian răspunde acuzațiilor, în scandalul ”Averea”: ”Omul nu știa că moare”

Vestea tragică a decesului lui Petrică Mâțu Stoian a venit ca un trăznet, att publicul larg, cât și familia și colegii de breaslă fiind șocați de cumplita tragedie.

Artistul urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin, însă starea lui de sănătătate, însă, s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița acolo unde s-a și stins din viață.

Însă, după decesul prematur al artistului, a început și lupta pentru averea sa. Puțini știu faptul că regretatul Petrică Mâțu Stoian avea o avere uriașă.

La câteva săptămâni de la decesul artistului, scandalul dintre rudele acestuia și impresarul Doru Gușman pare să capete noi proporții. La mijloc de află lupta pentru 1 milion de euro.

Cum răspunde Doru Gușman acuzațiilor

Maria Tărchilă (sora lui Petrică Mâțu Stoian) îl acuză pe Doru Gușman că i-ar fi furat bunurile personale ale solistului și că i-ar fi interzis acestuia să își viziteze rudele. Acum, bărbatul vine cu o replică și neagă spusele surorii lui Petrică Mîțu Stoian.

”Este minciună 100%! Este minciună 100%! Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui. Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor). Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este”, a spus Doru Gușman la o emisiune TV.

Ce avere a lăsat Petrică Mâțu Stoian

”Petrică Mâțu Stoian avea o avere colosală! Investea mult în imobiliare și în mașini. Eu știu că avea cinci proprietăți, vila din Craiova în care stătea cu impresarul și soția lui, casa părintească din Isverna și două apartamente pe litoral, în Eforie Nord, unde stătea vara. Anul acesta și-a mai cumpărat un apartament foarte scump în cartierul Primăverii din Capitală.

Înainte de Crăciun își luase un Mercedes la mâna a doua, dar în stare foarte bună, a dat peste 50 mii euro. El schimbă mașinile cam la 3 ani și, conducea numai bolizi scumpi dar punea preț pe siguranță și calitate. Din toată această avere nu știu cu ce se va alege familia lui pentru că totul era cumpărat pe firma impresarului, el nu avea mai nimic pe numele lui.

Nu știu de ce le lua pe firma lui Gușman, e posibil să fi încercat să fenteze într-un fel plata taxelor sau să nu aibă probleme cu inspectorii ANAF că, va dați seama, artiștii nu declara tot ce încasează pe la spectacole. Și că să nu fie luat la ochi că are o avere pe care n-o poate justifică, e posibil să fi avut înțelegerea asta cu impresarul. Sau, cine știe, altele or fi motivele. Cert e că surorile nu se vor alege cu mare lucru din averea maestrului”, precizează o sursă pentru Star Popular.

