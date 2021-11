Cum a ajuns Mihai Bendeac la Pro TV?! Imaginile care au uimit pe toată lumea

Mihai Bendeac este personajul principal din cel mai recent spot al unui important lanţ de magazine. Pe pagina sa de Facebook, celebrul actor a explicat cum a acceptat propunerea.

Mihai Bendeac este fără doar şi poate unul dintre cei mai cunoscuţi actori din România. Acesta a reuşit să ajungă la inimile oamenilor datorită talentului său, dar şi a profesionalismului de care a dat tot timpul dovadă.

Admiratorii săi au fost uimiţi în momentul în care l-au văzut pe celebrul jurat de la iUmor la postul concurent, într-o reclamă.

„A fost greu până am acceptat această campanie”, spune actorul pe Facebook.

Acţiunea se desfăşoară într-unul dintre magazine, cu Mihai Bendeac în rolul principal care are… vedenii. Juratul se sperie de un leu, sigla lanţului de magazine care prinde viaţă sub forma unei animaţii 3D.

„Prima reclamă TV în care mulţi dintre voi mă veţi vedea. De ce Mega Image? Pentru că acolo îmi fac cumpărăturile în drum spre casă de când eram puşti”, spune actorul pe reţelele de socializare.

Tot pe Facebook, Bendeac a mai povestit cum a ajuns să accepte rolul din reclamă.

„Am aflat că este vorba despre mine şi un Leu animat. “Un Leu animat?!” am zis eu. “Wtf?!” Abia atunci mi-am dat seama (vă daţi seama cât sunt de prăjit) că sigla Mega Image (unde merg de 20 de ani) este un leu. “Da! Şi leul din siglă prinde viaţă!”. Am stat să mă gândesc la asta. Apoi am răspuns: “Nu ar fi mai fain dacă prinde viaţă şi doar eu îl văd?

Aici ne-am blocat puţin în discuţii. Căci leul animat trebuia să fie al tuturor. El este cel care îţi vorbeşte despre produse, promoţii etc.

“Ok… Dar nu ar fi mişto dacă, la început, mi s-ar arăta doar mie? Hai să luăm situaţia dată pe bune. Concret! La cum e creierul meu, cum aş reacţiona dacă aş vedea un leu animat din senin.”. a povestit actorul.

În continuare actorul a mai povestit: „Au urmat negocieri pe această temă. Apoi am vrut să renunţ. Deşi mi-ar fi părut rău fiindcă aveam posibilitatea să fac o campanie pentru ceva de care chiar sunt ataşat ca şi client de atâţia ani”, a conchis vedeta Antenei 1.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre oferta primită de la șefii Pro TV-ului

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust. Mihai Bendeac și-a motivat decizia vehementă în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu.

