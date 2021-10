Cât costa apartamentul în care locuieşte Mihai Bendeac. Actorul a scos din buzunar o sumă uriaşă

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai iubiţi actori din România. Juratul de la iUmor a fost prezent zilele trecute la podcast-ul lui Cătălin Măruţă, acolo unde a făcut câteva dezvăluiri despre viaţa sa. Se pare că acesta deține unul dintre cele mai luxoase apartamente din inima Capitalei, pentru care a scos din buzunar o sumă uriaşă.

Mihai Bendeac nu are nevoie de prea multe prezentări şi asta pentru că exact aşa cum a visat încă din copilărie, a reuşit să devină celebru. Acesta este apreciat pentru munca pe care o depune, dar în acelaşi timp şi datorită stilului său.

Actorul a fost întotdeauna o persoană sinceră şi a încercat să apară în faţa fanilor săi exact aşa cum este. În cadrul unui interviu recent acasă la Măruţă, Bendeac a vorbit despre apartamentul său, locul care îl inspiră cel mai mult. În acelaşi timp, juratul a mărturisit faptul că şi-a dorit întotdeauna să locuiască în zona centrală a Bucureştiului, mai exact pe Bulevardul Unirii. Este cunoscut faptul că preţurile sunt foarte mari, însă pentru visul său actorul a fost dispus să scoată din buzunar orice 185 de mii de euro.

„Îți spun exact cât am dat pe apartament acum câțiva ani de zile, acum nu știu cât ar fi. A fost 185 de mii de euro. Acum o fi 190 de mii de euro, cât să fie… E un apartament de 90 de metri pătrați. Singura șustă este că e pe două niveluri, este duplex. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna, să locuiesc acolo, pe Bulevardul Unirii”, a povestit Mihai Bendeac.

„La mine acasă este întotdeauna vreme rea”

Mai mult decât atât, Bendeac a mai explicat pentru fanii săi faptul că pe lângă poziţia apartamentului, şi-a amenajat casa într-un stil neobişnuit. Se pare că, în casa actorului se află tot felul de dispozitive care imită sunete menite să îi aducă liniştea şi inspiraţia.

„Vreau să stau în centru, să stau în buricul buricului. Asta este cea mai mare temere pe care o am, de intimitate, de-aia am totul tras în casă. La mine acasă este întotdeauna vreme rea. Adică am tot felul de dispozitive să se audă ploaie, vânt, dau drumul la aerul condiționat, sunt 16 grade. Când este cod roșu de caniculă, la mine în casă se aude vânt, vijelie, beau vin fiert și stau cu pulover. Mă ajută să fiu creativ”, a mai spus el.

Sursă foto: Instagram