Cum a ajuns Nicușor Dan să discute cu Donald Trump, de fapt? ”A fost ciudat”

Într-o ediție recentă a emisiunii moderate de Dan Diaconescu, aflată din nou în centrul atenției publice, invitatul principal, analistul politic Cozmin Gușă, a lansat o serie de afirmații care au stârnit controverse și dezbateri în mediul politic și în rândul opiniei publice.

În centrul atenției s-a aflat un presupus apel telefonic internațional, care, deși nu a fost confirmat oficial prin comunicate de presă din partea autorităților americane sau române, a fost prezentat de invitatul emisiunii, analistul politic Cozmin Gușă, drept o piesă dintr-un puzzle geopolitic complex.

Convorbirea în cauză, aparent între Nicușor Dan și fostul președinte american Donald Trump, ar fi fost rezultatul unor manevre de culise, gândite în contextul relațiilor diplomatice din regiunea Europei de Est. Potrivit detaliilor oferite în emisiune, această discuție nu era programată inițial. Protagonistul principal trebuia să fie președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, cu care Donald Trump Jr. are o relație de colaborare strânsă. Trump Jr., un obișnuit al vizitelor în Serbia, ar fi fost intermediarul acestui dialog, însă, pe ultima sută de metri, s-ar fi decis includerea și a unei convorbiri cu reprezentantul României, despre care se afirmă că nu fusese contactat până la acel moment de niciun lider occidental, în ciuda rezultatului recent al alegerilor.

Această lipsă de reacție internațională față de scena politică din România ar fi provocat nemulțumiri în cercurile politice de la București, determinând intervenția unor influenți oameni de afaceri români. Astfel, în spatele facilitării apelului s-ar afla Sebastian Ghiță, care, dorind să își conserve sau să își crească influența în plan internațional, ar fi contribuit financiar la realizarea acestei convorbiri. Suma vehiculată pentru această „favoare diplomatică” se ridică la 1,5 milioane de dolari, bani care, conform celor discutate, ar fi ajuns la Donald Trump Jr.

Dan Diaconescu: Ne-ai promis că ne dai detalii despre telefonul prezidențial, apropo de Trump, de telefoanele astea, call-urile astea internaționale. Deci ce se ascunde în spatele discuției între Nicușor Dan și Donald Trump?

Cozmin Gușă: A fost foarte ciudat anunțul cu telefonul și am știi tu, noi suntem jurnaliști. Mai facem și alte lucruri, dar principal avem firea asta de jurnaliști. Și când ceva nu pușcă, nu miroase bine, încerc să cercetez. Și eu văzusem De seara, zvonul cu telefonul, cu nu știu ce, știau ăia pe la televiziune, bă, da, ok, ce dracu’ se împinge, ăla e ciudat. Nu apare comunicat în America, nu apare comunicat în România. Totuși, eu știu cum se desfășoară convorbirile telefonice, se anunță înainte, se pregătește, pentru ca să-ți povestesc o fază comică cu Băsescu și cu George Bush Jr.

Primul telefon internațional a lui Băsescu când a ajuns președinte. Da, 2005 la început, 2004 la final, dar primul lui telefon așa a fost cu George Bush Jr. În 7-8 ianuarie, când o fi fost în… Da, imediat îți povestesc, dar să nu divagăm, că după o să fie nemulțumiți telespectatorii tăi. Da. Și am dat niște mesaje în Statele Unite să aflu ce este cu această convorbire, cum, ce s-a decis, ce s-a spus, că mă gândeam că s-a prezentat un, cât de cât, o foaie de parcurs. Adică, dom’le, fii atent! Noi o cam tulim de acolo din zonă. M-am înțeles cu Putin la Marea Neagră. Nu pot să-ți dau detalii, dar când o să ne vedem, când te invit la Washington, o să-ți spun ce presupune asta, cui zicem noi să dați portul Constanța și așa mai departe. Că așa se discută. Astea-s detalii. Nu te gândi că e numai cu să trăiți sănătate.

Și am primit dimineața, eu dormeam, tu nu. Deci, pe la 4 dimineața, am primit confirmare. Eu eram de veche. Tu erai de veche, da. Dar dacă aveai telefonul meu la tine, aflai primul. Telefonul meu era pe silent, pus într-altă parte. Așa că am văzut doar la 7 dimineața. Și am primit această informație din Statele Unite, de la oamenii mei de acolo. Că… A fost o întâmplare cumva că a intrat și Nicușor Dan la pachetul telefonic, că principalul protagonist al convorbirii telefonice ar fi trebuit să fie doar președintele Vucici al Serbiei, că cel care a intermediat acest telefon cu Vucici este Donald Trump Jr., cel care se duce foarte des în Serbia, și că pe ultima sută de metri l-am mai rugat pe tatălui să vorbească și cu președintele României, pentru că e o mare problemă în România că nu-l sună nimeni din America. Au trecut acum mai multe zile, au trecut mai mult de o săptămână de la alegeri. Și China a sunat înainte și China după 5 zile.

Și cam asta a fost povestea. Iar, sigur, chestia care deocamdată nu se poate dovedi, dar este adevărată, că pentru acest serviciu de a vorbi cu doi președinți de țară, un om de afaceri român, pe numele lui Sebastian Ghiță, ca să nu ne mai ferim, a plătit 1,5 milioane de dolari lui Donald Trump Jr. Bani frumoși!