Cum a ajuns o româncă să plătească 3.400 de lei după ce a mâncat o salată, într-un local din Thailanda: „Mi s-a părut enorm”

O româncă aflată în vacanță în Thailanda a avut parte de o experiență neplăcută, care i-a transformat sejurul într-o adevărată încercare. O simplă salată comandată la un restaurant local s-a dovedit a fi mai costisitoare decât ar fi putut anticipa, ducând la cheltuieli medicale de 3.400 de lei după ce a contractat o infecție digestivă severă.

În timpul iernii, tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în destinații exotice, departe de frigul de acasă. Thailanda, Maldive, Zanzibar sau Bali se numără printre locurile preferate, unde temperaturile ridicate, plajele spectaculoase și resorturile de lux atrag turiștii în căutare de relaxare și aventură. Fuga din iarna europeană spre astfel de destinații a devenit o tendință tot mai populară, iar agențiile de turism înregistrează o creștere a rezervărilor pentru aceste locații însorite.

Incidentul s-a petrecut într-o seară obișnuită, în timpul unei cine la un restaurant din sudul Thailandei. Femeia a ales să comande o salată Caesar, în timp ce partenerul ei a optat pentru o pizza. După câteva ore, au apărut primele simptome: greață, vărsături repetate și o stare generală de slăbiciune. Pe parcursul nopții, simptomele s-au agravat, iar starea de sănătate a tinerei s-a deteriorat rapid.

Refuzând să meargă la un spital local, din motive de precauție, aceasta a apelat la o clinică privată, solicitând îngrijiri medicale la locul unde era cazată. O echipă de medici și asistente s-a deplasat la fața locului, efectuând analize de sânge care au confirmat prezența unei infecții bacteriene la nivelul stomacului. În urma diagnosticului, femeia a primit tratament cu antibiotice și a fost supusă mai multor perfuzii pentru rehidratare și stabilizare.

„Suntem în Thailanda de două săptămâni, în partea de sud. (…) Într-o seară am ieșit la un restaurant și eu mi-am luat o salată ceaser, al meu și-a luat o pizza. Asta s-a întâmplat undeva pe la ora 19:00 cred. Câteva ore mai târziu am început să mă simt rău, m-a luat așa cu greață și am vomitat o dată, apoi încă o dată, am luat pastile de-ale noastre din România, nu a durat 15 minute că din nou am vomitat. (…) Am vomitat toată noaptea, eram terminată, nu puteam nici să mă ridic din pat. Simțeam o durere de burtă continuă și i-am spus soțului meu că nu mai pot. (…) La spitalul lor nu voiam să merg (…) și am căutat pe internet și am chemat de la o clinică privată niște medici și asistente. Au venit și mi-au făcut analiză de sânge (…) în urma analizelor a reieșit că am luat o bacterie la stomac și mi-au dat tratament cu antibiotice și am stat foarte mult în perfuzii. După 36 de ore mi-am revenit, dar alea 36 de ore au fost crunte. Nu mi-a fost atât de rău în viața mea.”, povestește românca.