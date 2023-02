Cum a ales să se răzbune o femeie pe un vecin, pentru că dădea noaptea televizorul la volum maxim și nu se putea odihni

O femeie care nu a mai putut îndura ca în fiecare seară să-i fie perturbat somnul, din cauza unui vecin care obișnuia să doarmă cu televizorul aprins și volumul dat la maxim, a găsit o soluție prin care să-l pună la punct. A povestit tot ceea ce s-a întâmplat pe un site de opinii.

Să locuiești la bloc nu e atât de ușor, precum pare. Zgomotul reprezintă cea mai mare problemă cu care locatarii se confruntă, de obicei. Fie că e vorba de zgomotul provocat din oraș, din fața blocului sau din cauza vecinilor, acest lucru poate deveni extrem de iritant și supărător. Așa s-a întâmpalt și pentru o femeie care a obosit să mai accepte ca nopțile să-i fie deranjate de volumul mult prea tare al televizorului vecinului său.

„Într-o noapte, m-am trezit pe la miezul nopții pentru că vecinul de la etaj se uita foarte tare la televizor. Eram foarte obosită și nu voiam să mă trezesc, să mă îmbrac (era iarnă), să merg în stradă la intrarea principală a clădirii și să găsesc apartamentul respectiv pentru a opri totul. Am încercat să ignor o perioadă, am adormit și m-am trezit din nou, apoi am lovit în tavan cu o mătură de câteva ori și s-a oprit. Asta s-a întâmplat de câteva ori.

A fost liniște câteva săptămâni, apoi vecinul meu a început să facă din nou același lucru, și a fost și MAI TARE, puteam să recunosc filmele la ce se uită. Am încercat mătura, din nou, dar nu a mai funcționat. Cea mai rea parte era că abia mai puteam să adorm în timp ce personajele vorbeau, dar apoi începeau reclamele care aveau volum și mai puternic și mă trezeam.”

Ce a făcut femeia ca să scape de zgomotul care nu-i dădea pace deloc

Femeia a decis că e cazul să acționeze, nemaiputând suporta toate zgomotele de la vecinul său. Într-o seară, femeia a avut o idee grozavă prin care să se răzbune pe vecinul său pentru toate nopțile nedormite.

„Așa că, pe la 2 dimineața, m-am dus să găsesc apartamentul. A fost ușor, volumul era atât de mare încât puteam asculta întregul spectacol din hol.

Am bătut, am sunat la sonerie. Nici un răspuns. Am vorbit prin uşă. Nici un răspuns. Am aşteptat puţin şi am încercat din nou. Nici un răspuns. Şi apoi am auzit… sforăitul. Tipul dormea!! În ciuda faptului că televizorul lui avea volum maxim, iar eu îi băteam ușa.

Am fost destul de nenorocită în acel moment. Atunci am avut o idee. Noi foloseam coșurile de gunoi comune, aveam cheia de la camera de serviciu/utilități. Am deschis panoul de alimentare și am încercat să opresc și să pornesc fiecare întrerupător până l-am găsit pe cel al apartamentului în care vecinul stătea la televizor. M-am dus să dorm în pace”, a povestit femeia pe Reddit, relatează Mirror.