Cum a anunțat Cătălina Ponor că e însărcinată cu al doilea copil: „Familia noastră se mărește”

Cătălina Ponor vine cu vești importante. Recent, fosta gimnastă, în vârstă de 36 de ani, a anunțat că este însărcinată. Aceasta o să devină mămică pentru a doua oară, iar marele anunț a fost făcut într-un context special. Cum le-a dat gimnasta fanilor vestea cea mare?

În luna decembrie a anului trecut, Cătălina Ponor devenea mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Acum, tot la final de an, gimnasta a mai venit cu un anunț important. Se pare că aceasta este, din nou, însărcinată, iar curând familia ei sa va mări cu încă un membru. Vedeta a făcut marele anunț în mediul online, iar mesajele de felicitări și gândurile bune au curs.

Cătălina Ponor, însărcinată pentru a doua oară

Așa cum spuneam, Cătălina Ponor a anunțat că așteaptă încă un copil. Gimnasta a dat marea veste în mediul online, acolo unde a postat și primele imagini cu burtica de gravidă. Împreună cu soțul și fiul său, sportiva a făcut un shooting foto de Crăciun, unde și-a pus burtica în evidență.

Fotografiile de poveste au fost postate pe pagina sa de Instagram și au fost însoțite de anunțul cel mare. Mai mult, Cătălina Ponor a dezvăluit și sexul bebelușului. Se pare că micuțul Vlad o să aibă încă un frățior.

„Dumnezeu ne-a binecuvântat încă o dată, mai repede decât ne-am fi putut imagina! Familia noastră se mărește și Vlad va avea un frățior. Suntem foarte nerăbdători să îl cunoaștem pe micuțul familiei!”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile cu burtica de gravidă.

Imediat după marele anunț, gimnasta a fost felicitată de mulți colegi de breaslă, iar Marian Drăgulescu, Sandra Izbașa, Nadia Comăneci, Monica Roșu și Larisa Iordache au fost printre primii care i-au transmis gânduri bune. De asemenea, și fanii acestei au avut grijă să o felicite și i-au urat o sarcină ușoară.

„Absolut minunați! Felicitări, sarcina ușoară și zile cu veselie, sănătate și putere!”, „Felicitări, sarcina ușoară și multă sănătate”, „Wow, felicitări. Însă un voinc în familie. Să vă bucurați de el”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de către internauți.

Cătălina Ponor, o familie fericită

În anul 2018, Cătălina Ponor (36 de ani) și Bogdan Jianu (54 de ani) și-au făcut relația publică, asumându-și în fața tuturor că se iubesc. Deși între cei doi este o diferență de 18 ani, gimnasta și fostul soț al Juliei Jianu au demonstrat că iubirea nu are vârstă și că relația lor merge cât se poate de bine. Aceștia și-au construit împreună o familie frumoasă, care se mărește de la an la an.

În luna iulie a anului trecut, cei doi s-au căsătorit civil, iar în luna decembrie a apărut pe lume și micuțul Vlad, fiul acestora. În iulie 2023, Cătălina Ponor și Bogdan Jianu și-au botezat copilul și tot atunci s-au căsătorit religios, la o biserică în Manasia. Acum, un alt eveniment important a avut loc în viața celor doi, aceștia așteptând cu nerăbdare momentul în care își vor strânge cel de-al doilea fiu în brațe.

