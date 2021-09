Cine nu își mai aduce aminte de Ovidiu Cuncea! Celebrul personaj care le stârnea hohote de râs telespectatorilor s-a retras demult din showbiz, însă atunci când, rareori, mai are câte o apariție, demonstrează că nu și-a pierdut simțul umorului și că astfel de „plăceri” nu dispar niciodată! CANCAN.RO l-a întâlnit pe Ovidiu Cuncea la Gala Cineaștilor și vă oferă imagini exclusive cu simpaticul actor.

Ovidiu Cuncea a renunțat aproape de tot la actorie și a devenit diacon, însă nu a uitat să-și facă prezența la Gala Cineaștilor. CANCAN.RO a surprins imagini exclusive cu fostul prezentator care, deși a ales calea bisericii, se pare că nu se poate desprinde în totalitate de lumea în care a activat atâția ani.

La Gala UCIN, Ovidiu Cuncea s-a amuzat cu marii actori și s-a bucurat foarte tare să-și revadă foștii colegi. Cu toate acestea, în momentul în care am vrut să aflăm chiar de la el ce mai face și care mai este viața lui, fostul prezentator de la Antenă ne-a spus că nu poate oferi interviuri, întrucât Biserica nu este de acord.

La marele eveniment, Ovidiu Cuncea a purtat un costum de culoare gri închis și a fost toată seara numai un zâmbet. Probabil că s-a bucurat enorm să-și revadă foștii colegi și să fie din nou prezent în cadrul unui asemenea eveniment de amploare.

Ovidiu Cuncea, diacon la mai multe biserici din Capitală

“Am făcut seminarul teologic, înainte de ’90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni. Se naște de undeva.

Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja.

Înainte de hirotonie ,am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că, dacă deranjez, să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul”, a dezvăluit Ovidiu Cuncea în cadrul unui interviu mai vechi oferit la emisiunea “Vorbește Lumea”.

Actorul susține că a văzut-o pe Fecioara Maria „ieșind din icoană”

Acum ceva timp, atunci când a povestit despre cum a ajuns om al Bisericii, Ovidiu Cuncea a detaliat și momentul în care a văzut-o, spune el, pe Fecioara Maria ieșind din icoană.

„Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos. Apoi mi-a luat toată frica. Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică. Acum m-am gândit că mai am.

Mi-e frică ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri”, a spus Ovidiu Cuncea, pentru viva.ro.

