Cum a apărut Roxana Vancea în emisiunea lui Teo. Rochia mini a lăsat să se vadă tot

Roxana Vancea a fost invitată în emisiunea lui Teo și fanii au fost în delir atunci când vedeta și-a făcut apariția în platou.

Roxana Vancea a fost invitată în emisiunea lui Teo, acolo unde vedeta a vorbit despre experiența de la Exatlon. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ROXANA VANCEA ȘI MAMA LUI GIANI KIRIȚĂ! FOSTA FAIMOASĂ A DEZVĂLUIT MOTIVUL PENTRU CARE A PĂRĂSIT EXATLON)

”Am plecat de acasă pregătită pentru ce era acolo! În faţa televizorului am avut preferaţi, acolo nu mai erau aşa spectaculoşi. Am simţit asta, că au nevoie de lumină, de speranţă, toţi erau demoralizaţi, aveau nevoie de energie pozitivă. Ferucio şi Boboc plângeau când am ajuns eu acolo, ei ajunseseră la Exatlon înaintea mea. Nu există lider în echipă. M-am cerut afară, erau tensiuni mari, se ajunsese la împins, la înjurat, la vorbit urât. Eu funcţionez dacă îmi vorbeşti calm şi frumos. Nu suport să urle cineva la mine, mă blochez.”, a mărturisit Roxana Vancea la Teo Show.

Însă… un alt lucru a atras atenția spectatorilor, dar și a admiratorilor înrăiți. Un lucru este cert! Roxana Vancea ține la imaginea ei și lucrează de zor pentru a avea o siluetă de vis. Iar atunci când își face apariția într-un loc… taie răsuflarea tuturor! Așa cum s-a întâmplat și când a venit în platoul emisiunii ”Teo Show”.

Roxana Vancea a optat pentru o rochie mini care i-a scos în evidență picioarele tonifiate și bustul generos.

Fosta Faimoasă a abandonat competiția Exatlon

Roxana Vancea a decis să abandoneze competiția Exatlon, iar această hotărâre a venit la scurt timp după venirea lui Giani Kiriță, ca antrenor al Faimoșilor. Bruneta a dezvăluit motivul pentru care a părăsit show-ul, declanșându-se un scandal monstru între fosta Faimoasă și mama lui Giani.

„Am decis să mă retrag pentru că emisiunea mergea într-o direcţie greşită. Totul mergea spre mahala, băgât mâna-n gât, agresat femei. Eu promovez sportul, nu altceva. Eu am încercat să discut cu el, însă nu am avut cu cine. De când a venit el s-a transformat totul. Tot timpul urlă, erau ţipete, să aducem puncte. Toţi erau cu capul în jos, zici că ne certa domnul diriginte. Am zis că ne distrăm, că mergem la jocuri fără presiune. Eu nu m-am certat cu el pentru mine, eu m-am certat cu el pentru echipă. El trebuia să-şi câştige respectul, nu să se impună.

Motivul pentru care eu sunt acum, aici, este că nu am vrut să mă mahalagesc la TV cu fiul dumneavoastră. El urlă tot timpul, eu nu puteam să vorbesc. El nu a venit să ne întrebe pe noi, înainte de meci, care jucăm„, a spus Roxana Vancea. (VEZI ȘI: EXATLON 20 OCTOMBRIE. ROXANA VANCEA ȘI GIANI KIRIȚĂ, LA CUȚITE: ”SĂ-L VĂD PE LĂUTARUL ĂLA CĂ RÂDE DE MINE”)

La rândul ei, mama fostului fotbalist i-a luat apărarea fiului ei și i-a reproșat Roxanei că s-a dus la Exatlon să se “mahalagească”.

„Giani a spus să nu te hlizeşti după ce pierzi. Voi nu aţi fost o echipă de la început. Erau numai bisericuţe. Eşti foarte vulcanică şi dacă Giani nu te lasă să joci, tu făceai urât. Nu ai vrut tu să vorbeşti cu el. El a venit acolo să vă ajute, Ionuţ a mers într-o echipă care câştigă. Te-ai mahalagit oricum”, a declarat mama lui Giani Kiriţă.