Scandal monstru între Roxana Vancea și mama lui Giani Kiriță! Fosta Faimoasă a dezvăluit motivul pentru care a părăsit Exatlon

Roxana Vancea a decis să abandoneze competiția Exatlon, iar această hotărâre a venit la scurt timp după venirea lui Giani Kiriță, ca antrenor al Faimoșilor. Bruneta a dezvăluit motivul pentru care a părăsit show-ul, declanșându-se un scandal monstru între fosta Faimoasă și mama lui Giani.

„Am decis să mă retrag pentru că emisiunea mergea într-o direcţie greşită. Totul mergea spre mahala, băgât mâna-n gât, agresat femei. Eu promovez sportul, nu altceva. Eu am încercat să discut cu el, însă nu am avut cu cine.

De când a venit el s-a transformat totul. Tot timpul urlă, erau ţipete, să aducem puncte. Toţi erau cu capul în jos, zici că ne certa domnul diriginte. Am zis că ne distrăm, că mergem la jocuri fără presiune. Eu nu m-am certat cu el pentru mine, eu m-am certat cu el pentru echipă. El trebuia să-şi câştige respectul, nu să se impună.

Motivul pentru care eu sunt acum, aici, este că nu am vrut să mă mahalagesc la TV cu fiul dumneavoastră. El urlă tot timpul, eu nu puteam să vorbesc. El nu a venit să ne întrebe pe noi, înainte de meci, care jucăm„, a spus Roxana Vancea.

La rândul ei, mama fostului fotbalist i-a luat apărarea fiului ei și i-a reproșat Roxanei că s-a dus la Exatlon să se “mahalagească”.

„Giani a spus să nu te hlizeşti după ce pierzi. Voi nu aţi fost o echipă de la început. Erau numai bisericuţe. Eşti foarte vulcanică şi dacă Giani nu te lasă să joci, tu făceai urât. Nu ai vrut tu să vorbeşti cu el. El a venit acolo să vă ajute, Ionuţ a mers într-o echipă care câştigă. Te-ai mahalagit oricum.„, a declarat mama lui Giani Kiriţă.

Roxana Vancea și Giani Kiriță au avut un schimb dur de replici



Roxanei aproape i-au dat lacrimile, după cearta cu fostul fotbalist al lui Dinamo București.

"Trebuie să strângeţi rândurile. Asta e, mai greşesc, nu pot să am şi facultate, să fiu şi sportiv de performanţă, să fiu şi şmecher, să fiu şi de stradă şi de şcoală, înţelgi, domnişoara Roxana? Lasă vrăjelile astea, că nu merg "vagabonţismele" astea cu mine. Eu sunt altceva. păi "vagabonţisme", ţi-am spus că nu hotărăşti tu! Tu vezi-ţi de treaba ta şi adu puncte. De unde ştii tu ce simte el, mă?", a spus Giani Kiriţă, care era negru de supărare.

”Pentru că eu sunt cu el în echipă de o lună şi o să vorbesc că îi ştiu reacţiile”, a răspuns imediat Roxana Vancea.

Exatlon 20 octombrie. "Crezi că dacă ai făcut cinci puncte, poţi să vorbeşti? Serios! Strict de puncte! Ai luat puncte, ai câştigat, n-ai luat puncte, râd lăutarii de tine! Eu, unul, asta sunt, aşa sunt clădit, să înving, să luopt şi când pierd, vreau să ies cu capul sus. Plecăm de la 5-0 tot timpul. Dacă nu aveţi orgoliu în voi, asta e. Şi pe urmă facem glume pe bancă < >. Nu vine ăla cu acordeonul şi râde de voi, pe bune? O să sfârşiţi tot timpul la baraca aia şi o să mâncăm numai orez", a replicat imediat Giani Kiriţă.

”Nu trebuie să vii la mine să urlii în faţa mea. Nu am luat o decizie pentru el”, a spus, cu lacrimi în ochi, Roxana Vancea.

Exatlon 20 octombrie. Giani Kiriţă a avut un atac și asupra lui Ciprian Silaşi, adversarul lui: ”Să-l văd pe lăutarul ăla, cu moţul ăla în cap, că râde de mine! Mă duc şi-i bat şi cu orice”.