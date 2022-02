Ioana Anuța, alias Jo, vorbește deschis despre oamenii care au ajutat-o în cariera de solist vocal. Primul nominalizat a fost dintotdeauna Randi, alături de care s-a zvonit că ar fi avut și o relație sentimentală. Elementul-surpriză este însă… Andra, care i-ar fi cedat lui Jo cel mai important hit al carierei sale.

În urmă cu mai bine de șase ani, lua naștere unul dintre cele mai difuzate hit-uri românești ale ultimului deceniu. Colaborarea dintre Jo și Randi, intitulată “Până vara viitoare”, a luat cu asalt YouTube-ul, adunând peste 70 de milioane de vizualizări. Ascensiunea piesei a coincis cu momentul în care s-a zvonit că Jo și Randi ar avea o relație mai mult decât profesională.

„Îmi doream foarte mult să fac piesa asta”

Povestea din spatele colaborării de succes a celor doi are însă dedesubturi pe care Ioana Anuța le-a povestit cu lux de amănunte. Inițial, piesa nu îi era dedicată lui Jo, ea ajungând să o cânte abia după ce Andra a declinat oferta. Restul a fost istorie.

“M-a nimerit la fix. Inițial, când am ascultat-o, o primise Randi de la un tip și nu era în plan să fie cu mine și eu eram foarte ofticată, pentru că îmi doream foarte mult să fac piesa asta.

A refuzat-o Andra și iată că am cântat-o eu. Este cel mai mare hit al meu. Toate au fost number one, dar asta a fost number one cel mai mult timp și are și cele mai multe vizualizări, nu știu, 70-80 de milioane de vizualizări!”, a povestit Jo în emisiunea “theXclusive”.

