Sexoasa Jo ne-a vorbit despre ”sex în 3” + ”ț#$e și b&@i!”

Ioana Anuța, sau Jo, așa cum o știe toată lumea, a reușit să devină una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, datorită vocii sale, dar și diverselor colaborări pe care le-a avut cu Cabron, Jorge, Randi și mulți alți artiști. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Tânăra a avut o ascensiune rapidă. Plecată din Slatina, ea a reușit să cucerească repede Capitala și să se instaleze în topurile muzicale autohtone. (Citește și: Cântăreața Jo ne-a făcut cele mai intime mărturisiri: ”Iubitul trage de mine să…”)

Blondina se iubește de mai bine de un an cu Juno, pe care s-ar putea să-l ştii după piesa “Averile”, pe care o cântă împreună cu Feli. Cei doi au fost prezenți la un eveniment monden, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a stat de vorbă cu ei, în exclusivitate, despre vacanțe, sex, dar și despre alte picanterii din relația lor. (Cel mai bine platit job din București)

Reporter: Ce vin preferați de obicei?

Jo: Acum beau roze, dar acasă preferăm alb.

Reporter: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Jo: Muzică, excursii. Dacă se poate să stau numai plecată, peste tot, în toată lumea asta. O să mergem în Barcelona, o să mergem la toate festivalurile posibile și imposibile, asta dacă nu sunt concerte în perioada respectivă. Vrem să facem și un Amsterdam.

Reporter: Ești geloasă? Cum ai reacționa dacă o fată l-ar lua de mână pe iubitul tău?

Jo: Sunt foarte geloasă, doar mama și sora lui au voie să îl ia de mână. Ce-i al meu, e al meu.

Reporter: Trei nebunii pe care le-ați încercat. (VEZI AICI: Mega-scandal intr-un club din Slatina! Ioana Anuta, finalista la un concurs de talente, acuzata ca nu si-a platit consumatia)

Jo: Mi-au venit în minte trei nebunii pe care nu le pot spune, majoritatea trebuie transmise după douăsprezece noaptea. Se uită și mă vede mama, tata.

Reporter: Dragostea la voi în cuplu se consumă doar în dormitor?

Jo: Nu, se consumă peste tot.

Reporter: Care a fost cel mai nebunesc loc?

Jo: În Barcelona, punct. N-o să zicem unde. A fost la înălțime. De fapt, a fost și la subsol și la înălțime.

Reporter: Ești adepta topless-ului la plajă?

Jo: Nu, nu îmi place deloc. Nu am nicio problemă cu persoanele care o fac. Îmi vine să mă uit, în schimb. Mie îmi place să îi atrag atenția iubitului meu, dacă văd ț$%e, b&*i, ceva ce și lui Dumnezeu îi place. Îi zic «O luăm, tati?».

Reporter: Ai poza într-o revistă pentru…?

Jo: Nu, cu acest fizic, nu. Dar poate cine știe?!

Reporter: Ce operații estetice ți-ai face?

Jo: Aș vrea să îmi pun ceva în buze, dar iubitul nu mă lasă. Nu am nicio problemă cu operațiile estetice, dacă sunt făcute ca să te simți tu mai bine ca femeie, atâta timp cât nu e nimic exagerat și nu te face să arăți ca un extraterestru.

(Vezi și: Imagini savuroase de la petrecerea dată de JO, la aniversarea de 24 de ani!)

Cântăreața Jo și-a sacrificat copilăria ca să ajungă celebră

În anul 2009, pe când avea doar 15 ani, Jo a participat la Finala Eurovision Junior România, iar trei ani mai târziu se clasa pe locul 2 în finala de la „X Factor”. Conștientă că în Capitală avea mai multe șanse de reușită, artista a plecat din Slatina și s-a mutat în București. În prezent, potrivit mărturisirilor sale, nu s-ar mai întoarce niciodată în orașul său natal.

„Am muncit toată viața pentru asta și mi-am dorit foarte mult. Dacă te gândești la un lucru foarte mult, la un moment dat se întâmplă. Nu am luat-o ca pe un sacrificiu. Tot ce am făcut, am făcut că mi-a plăcut și-mi doream din suflet. Chiar dacă nu ieșeam cu copiii afară și nu mâncam înghețată, dar mergeam la canto sau făceam alte chestii care mă bucurau mai mult, chiar îmi plăcea.

Făceam foarte multe drumuri, eu fiind din Slatina. Până m-am mutat în București, s-au întâmplat o grămadă de peripeții pe parcursul acestui drum. M-am acomodat însă repede, pentru că sunt o tipă care se acomodează repede, apoi renunță greu la lucrurile de care s-a atașat. Nu aș putea să mă întorc în Slatina niciodată”, povestea cântăreața pentru Libertatea.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)