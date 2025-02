Cum a filmat-o Pescobar pe Daniela Crudu. Fanii fostei asistente de la Antena 1 au rămas șocați: ”E bolnavă?”

Daniela Crudu s-a schimbat complet de când s-a retras din lumina reflectoarelor. Bruneta nu a mai apărut demult pe micile ecrane, însă oamenii au văzut-o, recent, într-un filmuleț realizat de Pescobar, patronul celebrului lanț de restaurante Taverna Racilor. Internuații au rămas surprinși de felul în care arată acum fosta asistentă TV, iar comentariile acide nu au întârziat să apară.

Daniela Crudu s-a retras din lumina reflectoarelor după ce a devenit mamă și se dedică vieții de familie. Fosta asistentă TV se implică în creșterea celor doi copii ai săi, Daiana și Dominic. Așadar, în ultima perioadă, nu a mai apărut public, iar oamenii au fost surprinși atunci când au văzut-o în videoclipul lui Paul Nicolau.

În luna mai a anului 2023, Daniela Crudu a devenit pentru prima dată mamă. Atunci a născut o fetiță perfect sănătoasă pe care a numit-o Daiana. La un an distanță, în aceeași lună, a adus pe lume al doilea copil, un băiețel pe nume Dominic.

Viața ei s-a schimbat semnificativ de când are copii. Dacă în urmă cu mulți ani nu lipsea de la emisiunile sau evenimentele mondene, acum fosta asistentă de la Antena 1 apare foarte rar pe micile ecrane. Odată cu rolul de mamă, a decis să renunțe la lumina reflectoarelor.

Recent, fanii au rămas surprinși pentru că au văzut-o după o perioadă lungă. Daniela Crudu a mers să ia masa la unul dintre restaurantele lui Pescobar, iar afaceristul a profitat de ocazie și a făcut un filmuleț cu ea. Comentariile acide ale internauților nu au întârziat să apară.

În urmă cu ceva timp, Daniela Crudu a dezvăluit că se dedică familiei și îi place foarte mult cum s-a transformat viața sa. Încă primește invitații la diverse emisiuni, dar preferă să le refuze. Totuși, face în continuare bani din diferite proiecte. Bruneta a mărturisit că acceptă să facă o singură ședință foto pe lună.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit Daniela Crudu la Un show păcătos.