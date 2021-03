Andreea Ciocotișan și Raul Bogdan formează un cuplu de succes atât pe scenă cât şi în realitate. Cei doi artiști din Maramureș sunt împreună de doi ani și trăiesc o adevărată poveste de iubire. Interpreta de muzică populară și de petrecere din Maramureș a povestit cum s-au cunoscut, dar, mai ales cât de tare s-a schimbat viaţa ei de când trăieşte alături de cunoscutul saxofonist.

Colegi de scenă, cei doi s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt. Iar povestea lor de dragoste este inedită! S-au întâlnit la diferite evenimente, au început să cânte împreună, iar o operație la ochi suferită de Raul în 2019 i-a apropiat atât de mult încât au decis să formeze un cuplu. „Eram într-o formație în 2019, iar la începutul verii am căutat un alt saxofonist, așa l-am cunoscut pe Raul. El singur, eu singură, niciunul cu nicio intenție de a fi ceva mai mult intre noi, doar colaboram foarte bine. În toamnă, Raul a făcut o operație la ochi în care 3-4 zile nu a putut deschide ochii. Eu fiind o persoana prietenoasă și încercând să mențin tot timpul o relație bună cu prietenii mei, l-am întrebat cum se simte și dacă are nevoie de ajutor. Știind că locuiește singur și că nu se descurca în perioada aceea l-am ajutat și i-am dus mâncare gătită de mine. Atunci, zice el, nu i-a venit să creadă că mai există în ziua de azi și fete care să nu fie pe interes material, în plus și o gospodina impresionantă la vârsta fragedă. De atunci au început întâlnirile dintre noi tot mai dese și am decis sa formăm un cuplu până când în noaptea de Crăciun am avut o surpriza neașteptată", a declarat cântăreața din Maramureș.

Cum a fost cerută de nevastă, ”viclenește”, cântăreața Andreea Ciocotișan: ”Nu-mi venea să cred!”

De când s-au văzut prima oară, şi-au dat seama că sunt suflete pereche, iar la doar câteva luni de relaţie, s-au mutat împreună. Au simţit că sunt făcuţi unul pentru celălalt. La scurt timp, Andreea a fost cerută în căsătorie, chiar anul trecut în ajunul Crăciunului, iar nunta va avea loc după ce va trece perioada de pandemie. Momentul a fost unul magic pentru artistă, mai ales că totul s-a întâmplat fix așa cum își dorea, într-un cadru intim. „M-a cerut în căsătorie, a fost un plan "viclean" pus la punct de Raul, noi nevorbind despre așa ceva și nici el nu discutat cu nimeni despre asta. Mă cunoaște foarte bine și știa că un moment ca acesta eu îl doream să fie doar între patru ochi. Ca în fiecare an de sărbători, ne vizităm părinții. Bineînțeles, totul părea normal. În drum spre casă, gașca cu care eram întreba ce ne-a adus "moșul", de parcă ei ar fi știut ce urmează să se întâmple. Ajunși acasă, undeva în jurul orei 23:45, eu am dat fuga la dressing să mă schimb, pentru că urma să continuăm colinda la niște prieteni. În tot acest timp Raul era foarte agitat (cred că nu știa cum să-și facă curaj), trecuseră deja 15 minute în care el tot insista să merg să văd ce mi-a adus "moșul".

Când, în final am ajuns lângă brad, el era acolo, muta cadourile care erau puse de noi ca ornament, iar când s-a întors spre mine, nu-mi venea să cred ce se întâmpla. M-a prins de mâna și, cu ochii înlăcrimați, m-a cerut de soție. Nu-mi venea să cred, Raul era omul care mă făcea fericită, dar este în general un om serios în toate situațiile și nu mă așteptam nici pe departe să organizeze asta așa cum mi-am dorit, doar între noi doi într-un moment de sărbătoare care ne va marca toată viața și cu stropul de romantism de care era nevoie. A fost o seară magica. Am mers mai departe, am colindat, dar eu eram cu gândul la omul meu și la ce s-a întâmplat între noi. Despre nunta doar am discutat și vom intra în detalii în momentul în care situația din țara ne va permite acest lucru", a mai declarat Andreea Ciocotișan.

De asemenea, Andreea Ciocotișan a dezvăluit şi ce a atras-o la viitorul ei soț, saxofonistul Raul Bogdan: „Pot spune că a fost dragoste la prima vedere, cel mai mult mi-a plăcut la el felul în care punea problema de fiecare dată, modul de gândire, și asta mi-am dorit cel mai mult, un bărbat hotărât, organizat, etc. Este sufletul meu pereche!”