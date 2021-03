Cum a încercat ucigașul Ioanei Condea să scape de pedeapsă

Robert Tănase, cel care i-a provocat moartea Ioanei Condea, în urma chinurilor groaznice la care a supus-o, a făcut apel la una dintre sentințele date în dosar, deși instanța chiar îi scăzuse din pedeapsă zilele petrecute după gratii în Germania, acolo unde săvârșise infracțiunile. CANCAN.RO are detalii cutremurătoare din dosarul întocmit de procurorii nemți și vi le prezintă, în exclusivitate.

Robert Tănase a fost găsit vinovat pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, vătămare corporală, fiind condamnat la opt ani de închisore. Însă, după ce victima lui a murit, proxenetul avea să fie, din nou, judecat. Și a primit de la magistrați o pedeapsă de 3.060 zile de închisoare, pentru uciderea Ioanei Condea. Tănase efectuase, deja, o parte a pedepsei chiar în Germania, astfel că a cerut ca aceasta să-i fie scăzută din cea de-a doua condamnare. A avut câștig de cauză, astfel că interlopul a prins curaj. (CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII RĂVĂȘITOARE DE LA O APROPIATĂ A IOANEI CONDEA: ”A MURIT DE DORUL FIULUI EI, DAVID!”)

A turnat dizolvant de unghii pe ea și a aprins bricheta!

A mai cerut ceva, pentru că este, din nou, nemulțumit. A contestat decizia de condamnare, dar magistrații i-au respins acțiunea. Judecătorii au fost clari cu acela care, în urmă cu mai bine de cinci ani frângea visul unei tinere fete, Ioana. Cu atât mai mult cu cât în dosarul întocmit de anchetatorii germani sunt trecute fapte greu de imaginat. ”În mai sau iunie 2014, martorele Tănase și C______, în compania condamnatului au practicat prostituția în Bremerhaven. Deoarece condamnatul a bănuit că martora C______ i-a mințit cu privire la actele practicate cu un client, i-a tras mal întâi câteva lovituri cu palma. După aceea, el i-a cerut soției să-i dea dizolvant pentru lac de unghii. Deoarece martorei T_____ i-a fost frică că acesta intenționa să o rănească pe martora C______, ea a înlocuit dizolvantul pentru lac de unghii din sticlă cu apă, ceea ce însă condamnatul a remarcat.

El i-a cerut soției sale, sub amenințări cu moartea, să aducă de la o vecină dizolvant pentru lac de unghii, ceea ce de frică aceasta a făcut. El a cerut martorei C______ să se așeze pe un scaun ginecologic după care el a distribuit dizolvantul pentru lac de unghii pe burtă, pe coapsele și fesele martorei C______, iar apoi a aprins dizolvantul cu o brichetă. Astfel, martora C______ a suferit arsuri dureroase pe suprafețe mari, care nici la data de 31.07.2014 nu erau complet vindecate”, este notat în motivare.

I-a provocat leziuni ale creierului care au condus la moarte

Și nu e nici pe departe totul. Anchetatorii germani au mai notat și alte fapte grave ale proxenetului-ucigaș. ”În iulie 2014, martorele T_____ și C______, în compania condamnatului, au practicat prostituția într-o locuință situată pe Glockengasse 68 în Koln. În dimineața zilei de 31.07.2014, între ora 06.00 și 07.00, condamnatul, care era alcoolizat, le-a cerut socoteală în locuința menționată privind numărul clienților lor precum și ale sumelor de bani încasate și era supărat, după părerea lui, despre eforturile persoanei vătămate C______.

În legătură cu aceasta, el a lovit-o în mai multe rânduri, a prins ferm de păr cu ambele mâini victima, care stătea în fața lui pe marginea patului, și i-a clătinat capul cu mișcări rapide și violente înainte și înapoi pe o perioadă de două până la trei minute. Din cauza duratei și a intensității acestei acțiuni, el era conștient de faptul că duce persoana vătămată în pericol de moarte precum și în pericol de leziuni cerebrale grave care puteau duce la invaliditate, paralizie și septicemie. (NU RATA: MAMA IOANEI CONDEA, RĂVĂȘITĂ DE DURERE, LA DOUĂ LUNI DE LA MOARTEA FIICEI: ”ÎMI E TARE DOR DE TINE, ÎNGERUL MEU!”)

În cele din urmă, el a lăsat victima în pace și, după ce au trecut mai multe ore, a cerut soției sale să alarmeze salvarea, după ce a văzut că victima nu s-a mai trezit. Din cauza actelor masive de violență cauzate de condamnat, victima a suferit hemoragii cutanate atât pe brațe, cât și pe bărbie și pe maxilarul inferior, în special un hematom subdural extins, care a dus la o schimbare semnificativă a liniei mediane a creierului și la creșterea presiunii intracraniană. Fără intervenția chirurgicală care a avut loc la 31.07.2014 în scopul de eliberare a creierului, victima ar fi decedat. Ea nu și-a recăpătat conștiența până la data condamnării, iar între timp victima a decedat”, este parte din descrierea scenelor horror la care a fost supusă femeia.

Cum l-a cunoscut Ioana Condea pe cel care care i-a devenit călău

Ioana Condea a plecat în Germania în 2014, după ce a fost convinsă de una dintre prietenele ei, Florentina Tănase (actualmente Potoacă), care se prostitua în bordeluri. La scurt timp după ce s-a mutat acolo, a fost găsită în stare de inconștiență într-o astfel de încăpere. Era rănită la cap și avea arsuri, dar nu și-a mai revenit niciodată după bătaia primită. A murit la doar 24 de ani. (CITEȘTE ȘI: FOȘTII SOCRI AI LUI ROBERT TĂNASE AU RUPT TĂCEREA: ”CĂLĂUL” IOANEI CONDEA ȘI-A ABANDONAT FIICA DE 5 ANI!)

Agresorul ei a fost nimeni altul decât proxenetul Robert Tănase, soțul de-atunci al Florentinei. După ce Ioana Condea a intrat în comă, bărbatul și partenera lui s-au făcut nevăzuți. Apoi, femeia a venit acasă, unde a încercat să-și recâștige fiica, ocazie cu care a recunoscut, în fața magistraților, că a fost, de asemenea, obligată de Robert Tănase să se prostitueze.

