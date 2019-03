Deși a fost uneori criticată pentru modul în care s-ar fi folosit banii din donații destinați recuperării fiicei sale, mutilată de un proxenet, sufletul-sfâșiat de mamă al Grațielei Condea nu-l poate contesta nimeni. Femeia se topește de dorul fiicei ei și nu poate accepta că în urmă cu o lună a văzut-o pentru ultima oară, într-un sicriu. Mesajele pe care aceasta le scrie acum, constant, în memoria Ioanei, sunt răvășitoare.

Drama Ioanei Condea (24 de ani) a stârnit multă compasiune în rândul românilor, atunci când s-a aflat că tânăra, originară din Prahova, a ajuns să se zbată între viață și moarte într-un spital din Germania. În urmă cu cinci ani, fata a fost obligată de un proxenet să se prostitueze, și pentru că a refuzat, a fost bătută până a intrat în comă.

(CITEȘTE AICI: CE NOUĂ PEDEAPSĂ RISCĂ PROXENETUL CARE A OMORÂT-O PE IOANA CONDEA)

În toată perioada în care s-a aflat în stare vegetativă, medicii care au îngrijit-o pe Ioana nu au abandonat lupta și au crezut că recuperarea ei este doar o chestie de timp, mai ales că prezenta semne de revenire. La începutul acestui an a venit însă tragica veste că inima româncei a cedat, în ciuda tuturor eforturilor.

(VEZI ȘI: MAMA IOANEI CONDEA, PRIMELE CUVINTE DUPĂ MOARTEA FIICEI)

„M-au rupt în bucăți, dar m-am adunat…”

Grațiela Condea a reușit să-și repatrieze fata cu mult ajutor din partea oamenilor înduioșați de această dramă. A vrut s-o îngroape în satul natal și acest lucru s-a și întâmplat. Singura ei alinare a rămas nepoțelul pe care va trebui să-l crească și căruia va fi nevoită să-i explice de ce mama lui nu mai este lângă el.

Mama Ioanei a fost „judecată” de multe ori pentru felul în care s-ar fi cheltuit banii proveniți din donații, dar nimeni nu poate contesta durerea pe care ea o resimte și acum, la doar o lună după ce și-a înmormântat fiica.

Mesajele pe care Grațiela Condea le scrie în memoria ei sunt pur și simplu răvășitoare: ”Îmi este tare dor de tine, iubirea lui mami, te iubesc îngerul meu❤❤❤❤😰😰😰😰/ Când inima te doare, roagă-te neîncetat, căci Dumnezeu este singurul care înțelege suferința ta/ ”Am trecut prin prea multe în viața asta, dar nu mi-am permis să mă las doborâtă. Am plâns și poate nimeni nu a știut, m-au rupt în bucăți, dar m-am adunat și am continuat! Știți de ce? pentru că sunt mamă!”

Ultimele imagini cu Ioana Condea

Toată lumea a fost șocată de vestea morții Ioanei Condea, și asta pentru că starea ei medicală părea că se îmbunătățește vizibil de la o zi la alta. Se îngrășase circa 30 de kilograme, era lucidă și coopera cu medicii, ba chiar începuse să fie plimbată cu scaunul cu rotile, după patru ani și ceva în care a stat imobilizată la pat.

(VEZI AICI: Caz tras la indigo cu cel al romancei mutilate in Germania)

Ioana se pregătea să meargă din nou, asta i-au spus medicii nemți Grațielei Condea, doar că fiica ei a murit subit. Ultimele poze cu Ioana sunt din curtea spitalului din Koln unde era internată, aflată în scaunul cu rotile, în timp ce-și strânge mama în brațe.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)