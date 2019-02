Grațiela Condea, mama Ioanei, tânăra care și-a găsit sfârșitul pe un pat de spital din Koln, după mai bine de patru ani de suferință, este încă răvășită. Dar, de dragul fiicei ei, are o misiune de îndeplinit: să-l crească pe David, băiețelul rămas acum orfan! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat care au fost primele cuvinte pe care mama îndoliată le-a rostit imediat ce a ajuns în Germania, pentru a încerca repatrierea trupului neînsuflețit al fiicei ucise de proxenet.

Mai bine de patru ani de chinuri a traversat Ioana Condea, fata bătută de românul Robert Tănase, pentru că nu a vrut să se prostitueze și să-i înmâneze lui încasările. A ajuns în stare gravă la un spital din Koln, a fost operată pe creier, apoi a rămas în comă vreme îndelungată. Și-a revenit, ușor, spre finalul vieții, deși era în continuare într-un scaun cu rotile.

S-a stins la începutul acestui an, după ce sănătatea s-a ”jucat” cu speranțele ei, dar și ale rudelor și prietenilor fetei. Grațiela Condea, mama tinerei care a lăsat în urmă un băiețel, David, de șase anișori, a plecat imediat în Germania, pentru a încerca repatrierea trupului neînsuflețit al Ioanei. S-au făcut, în acest sens, donații, s-au făcut și aranjamentele pentru înmormântarea în România. Ajunsă la Koln, mama Ioanei Condea și-a jurat ca, în amintirea fiicei sale, să aibă grijă ca ochii din cap de David, nepoțelul ei! ”Fata mea mi-a lăsat o minune, și eu o să o duc până la capăt”, a spus, printre suspine, Grațiela Condea. Minunea este David, băiețelul scump al Ioanei Condea.

Ioana Condea a murit de dorul lui David

Ioana Condea își revenise din comă și traversa o perioadă promițătoare din punct de vedere medical. Se întâmpla în momentele în care Ioana își vedea băiatul. L-a recunoscut de cum l-a văzut, însă nu putea să-i mai spună cât de mult îl iubește. Iar vizitele familiei şi ale apropiaţilor au început să se rărească, din cauza lipsei banilor.

”Am văzut-o pe Ioana ultima oară în urmă cu un an. Nu putea vorbi, dar mă înțelegea. M-am speriat, pentru că am prins-o chiar în timpul unei crize de epilepsie, iar eu eram gravidă. Mi-a fost frică să nu mi se facă rău și am decis s-o vizitez mai rar. Mama ei a văzut-o ultima oară în aprilie anul trecut, și cred că inclusiv asta a contat pentru ea.

Faptul că nu și-a văzut familia atâta timp. L-a recunoscut pe fiul ei, David, când i l-am adus aici, și parcă se simțea mai bine. De asta avea ea nevoie ca să-și revină ușor, dar nu s-a putut, familia nu a avut condițiile materiale pentru a o vizita mai des. Eu cred că de aia s-a stins atât de repede, a murit de dorul fiului ei, David, mai ales”, a mărturisit, pentru CANCAN.RO, o apropiată a familiei.

