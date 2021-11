O viață întreagă dedicată cântecului popular! Aceasta este, poate, cea mai bună descriere a regretatului Petrică Mâțu Stoian. Moartea fulgerătoare a artistului, la 61 de ani, a provocat multă durere, dar și o mare controversă. De ce a murit, de fapt, îndrăgitul cântăreț?, este întrebarea ce stă pe buzele tuturor.

Moartea lui Petrică Mâțu Stoian a șocat pe toată lumea și, în aceeași măsură, a îndurerat atât rudele, cât și oamenii apropiați. Sora artistului, cea care s-a îngrijit în ultima perioadă de sănătatea lui, a acceptat să se efectueze necropsia. Procurorii s-au sesizat, după ce au aflat că alți trei pacienți au avut probleme mari de sănătate în urma oxigenării excesive la clinica privată unde artistul a mers pentru recuperarea post-COVID.

„I s-a făcut rău după prima ședință”

„Da, facem autopsia pentru că s-au sesizat procurorii. Sunt mai multe persoane care au păţit. Vin oameni afectaţi de acolo de la clinică. El avea 15 ședințe. I s-a făcut rău după prima ședință. Faci o ședință şi te ia cu salvarea? Înseamnă că ceva nu a fost în regulă acolo”, a spus sora artistului, la Antena 3.

În jurul orei 20.30, pe 6 noiembrie, Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare, în secția ATI de la Spitalul de urgență din Reșița. Ajunsese acolo cu o bronhopneumonie post-COVID şi cu stare septică, după ce fusese sub tratament, la o clinică privată din Caraș-Severin.

(VEZI ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU PETRICĂ MÂŢU STOIAN ÎN ULTIMELE CLIPE DIN VIAŢĂ? URMA SĂ FIE MUTAT, DAR NU A MAI REZISTAT)

Sâmbătă dimineață, starea artistului a început să se agraveze, iar medicii s-au văzut nevoiți să-l transfere de urgență la spitalul din Reșița. Petrică Mâțu Stoian se afla într-un șoc septic, ceea ce înseamnă că organele îi erau foarte afectate și cedau rând pe rând. Artistul a fost intubat pentru că nu a suportat masca de oxigen, însă organismul său a cedat.

Dosar pentru ucidere din culpă

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, a fost înregistrat, în 8 noiembrie, dosarul cu nr. 2486/P/ 2021, având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă.

„În cauză se efectuează cercetări privind stabilirea împrejurărilor în care a decedat persoana vătămată Mîţu Petre, la data de 6.11.2021, în cadrul Secției de terapie intensivă de la Spitalul Județean de Urgență Reșița”, au anunțat procurorii.

La rândul lor, polițiștii au dat detalii despre caz.

„Astăzi (8 noiembrie), în jurul orei 10.00, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost informați de către reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Reșița despre decesul unui bărbat de 61 de ani, internat la unitatea medicală.

(CITEȘTE AICI: NICULINA STOICAN RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR: ”EU NU M-AM CERTAT CU PETRICĂ MÂȚU STOIAN NICIODATĂ ÎN VIAȚA MEA”)

În urma informării, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița. În cauză, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzelor decesului”, au comunicat reprezentanții Poliției.

Povestea neștiută a Ramonei Bădescu

CANCAN NEWS vă prezintă și povestea neștiută a Ramonei Bădescu. A fost căsătorită cu un baron, dar nu a avut parte doar de lapte și miere! Ramona Bădescu și-a făcut abia acum curaj să vorbească despre divorțul prin care a trecut. Nu a fost deloc ușor, dar a știut cum să-și reînceapă viața de la zero și să câștige de zece ori mai mult.

Șapte ani a durat relația Ramonei Bădescu alături de baronul italian. Și în timpul căsătoriei, dar și după divorț, actrița a avut foarte multe de îndurat. Abia acum și-a făcut curaj să vorbească despre acele experiențe. Însă, cu tot răul suferit, Ramona Bădescu declară că și-a iertat fostul soț și a putut depăși orice traumă.

(NU RATA: RAMONA BĂDESCU, NEVOITĂ SĂ AMÂNE BOTEZUL FIULUI SĂU: „NU AM REUȘIT DIN CAUZA SITUAȚIEI ÎN CARE NE AFLĂM”)

“A fost o frumoasă relație, s-a terminat, iar când s-a ajuns să spună că «Dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?» eu am spus «Am curaj» și am plecat. Am refăcut totul și Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Da, l-am iertat și îi doresc tot binele din lume. Cel mai rău m-a rănit când am aflat că, în timpul căsniciei, a avut un copil. După ce l-am iertat, și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine, deci se explică de ce acel «nu» și din partea lui și acea senzație de nedorință”, a spus Ramona Bădescu la Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.