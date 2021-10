Cum a pus Mohammad Murad bazele unui imperiu în România „Am început să citesc”

Mohammad Murad a povestit public despre cum a ajuns să facă o avere din afacerile în domeniul hotelier. Milionarul a mărturisit câteva dintre secretele unui om care vrea să facă bani.

Invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, omul de afaceri a vorbit despre succesele, dar și eșecurile din afaceri. „Când v-ați transformat din bișnițar în om de afaceri? ”, a fost întrebarea adresată de moderatoarea emisiunii.

„În ‘93. În ’ 90 am făcut prima firmă, dar în ’ 93 am început să citesc despre atribuțiile unui manager. Ce însemna firma, să fii director, pentru mine a fost o lume nouă. Știți că la noi acasă nu era pe vremea acea cu factură sau TVA, e o altă cultură acolo. Aici a trebuit să fie totul pe hârtie, la un contabil. Faptul că am în spate o facultate m-a ajutat să înțeleg foarte rapid lucrurile, să le pun la punct. Nu îmi este rușine cu ce am făcut, nu am făcut nimic rău.”, a spus Mohammad Murad.

Ce sacrificii a făcut Murad pentru a ajunge la succes

„Am avut și in viața de student când luam o cămașă și o vindeam acolo când aveam timp, nu stăteam prin baruri sau restaurante. Încercam să scot o mică parte din bani, să fie mai mică presiunea pe tata să ne trimită bani.

Am fost un student normal, nu mi-e rușine că am fost bișnițar. Important în viață e să nu rămâi acolo. N-am făcut nimic de care să-mi pară rău, a fost o normalitate și cred că asta e important”, a adăugat omul de afaceri.

În vârstă de 54 de ani, Mohammad Murad este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară. A venit în România, în 1982, cu gândul de a face o carieră în medicină, însă după terminarea facultății și doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina, acesta a decis să intre în lumea afacerilor.

În prezent deține lanțul de hoteluri Phoencia din Capitală, hotelurile Amfiteatrul, Panoramic, Belvedere, Majestic, Perla și Forum, de pe litoralul din România, compania de construcții Triumf Construct și o avere estimată la 130-150 milioane de euro.

