Cum a rămas un bucureștean fără 2.500 de lei în cont, în timp ce își rezerva vacanța: ”Toţi suntem tentaţi să cumpăram mai ieftin”

Mare grijă la escrocheriile de pe internet! Un tânăr și-a pierdut economiile destinate vacanței de vară din cauza unei înșelăciuni care se viralizează rapid în mediul online. Iată cum s-a întâmplat totul!

Un tânăr a fost păcălit și a fost nevoit să renunțe la economiile pentru concediu din cauza unei scheme frauduloase răspândite pe internet. Acesta a suferit pierderi semnificative după ce a efectuat o plată online. Din păcate, astfel de incidente devin din ce în ce mai obișnuite în era digitală.

Când vine vorba de planificarea vacanțelor, mulți români preferă să colaboreze cu agenții de turism pentru că este mai convenabil și adesea mai economic. Totuși, există și persoane care optează să își organizeze singure concediile, făcând rezervări online.

“Am intrat pe link, am fost redirecţionat pe o altă pagină, unde mi s-au solicitat datele de pe card. Am primit chiar şi o notificare din aplicaţia băncii. Am aprobat şi în felul acesta, am rămas fără 2.500 de lei”, a transmis tânărul, conform