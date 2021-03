Cum a reacționat Claudia Pătrășcanu, după ce Gabi Bădălău a spus că are un nou iubit: „Vreau să-mi refac viața”

Neînțelegerile dintre ei sunt departe de a se termina prea curând. După ce a auzit că fostul său soț spune că are un iubit, Claudia Pătrășcanu a avut o reacție dură.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu găsesc destul de des motiv de ceartă. Cei doi se află în plin proces pentru custodia celor doi băieți pe care îi au împreună și nu ratează nicio ocazie să se înțepe unul pe altul.

Recent, Gabi Bădălău a povestit că fosta lui soție și-a refăcut viața și are deja un iubit. Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu a avut o reacție prin care a mărturisit, de fapt, cum stau lucrurile în viața ei acum. Artista a povestit că nu are un nou iubit și nu este pregătită să aibă o relație acum, căci cea mai mare prioritate a ei o reprezintă copiii.

„Nu, nu este adevărat că am pe cineva, în momentul de față, dar vreau să îmi refac viața. Nu există în momentul de față o persoană, cel mai important lucru acum pentru mine sunt copiii. Nu am pe nimeni. Vreau să ies din acest divorț și, după, mă gândesc la asta. Momentan, nu sunt pregătită să intru într-o relație.

Nu am niciun regret, nu mai eram liniștită în acea căsătorie. Doresc să scap de acest nume, să-l ia altcineva! Voiam ca și micuții mei să îmi poarte numele, însă nu se poate”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru impact.ro.

Nu mai vrea să audă de Gabi Bădălău

În urma celor trăite, un lucru este cert pentru Claudia Pătrășcanu. Artista nu mai vrea sub nicio formă să audă de Gabi Bădălău și își dorește să scape de numele acestuia cât mai repede.