Cum a reacționat Nicolae Ceaușescu după ce Mircea Oprean i-a cerut mâna fiicei sale: ”Doamne, Dumnezeule!”

Mircea Oprean, profesor universitar și ginerele lui Nicolae Ceaușescu, a fost invitat în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Acesta și-a deschis sufletul și a dezvăluit adevărata poveste a familiei dictatorului comunist. Printre numeroasele subiecte dezbătute, el a povestit și momentul în care i-a cerut mâna soției sale, Zoia, de la fostul președinte al României. Ediția integrală poate fi urmărită AICI.

Mircea Oprean i-a fost soț Zoiei Ceaușescu, din 1980 până în 2006, atunci când a fost răpusă de o cumplită maladie. În cea mai nouă ediție a podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, ginerele lui Nicolae Ceaușescu a făcut dezvăluiri inedite.

Mircea Oprean a fost nevoit să îi ceară mâna Zoiei Ceaușescu de la tatăl său, deși cei doi vorbiseră despre căsătorie cu ceva timp înainte. Elena Ceaușescu a fost cea care l-a pus în această situație, iar profesorul a fost cuprins de mari emoții.

Totuși, Nicolae Ceaușescu a fost foarte fericit de cererea în căsătorie. Atunci când a aflat că fiica lui este de acord, liderul comunist a deschis o șampanie pentru a sărbători momentul.

„Ea și mama ei m-au pus într-o situație… Doamne, Dumnezeule! Dacă se crăpa pământul și cădeam acolo, eram fericit. Era parcă într-o sâmbătă și se odihnise, iar după masă, era undeva într-un living, înspre grădină și soacră-mea îi spune: ‘Mircea vrea să spună ceva’.

Am intrat eu, dacă băteai din palme lângă mine, deja eram jos. Nici nu știu ce am bălmăjit, nici nu știu ce am zis, dacă recitam sau ce făceam. Cert este că Zoia și mama ei stăteau la ușă și râdeau. Vedeau ce se întâmplă.

Și la care el zice: ‘Stai să vedem ce spune și Zoia. Ia, Zoia, vino încoace. E adevărat? ‘. Ea a spus: ‘Da, tata, e adevărat’. El a zis: ‘Bine, mă, atunci, adu șampanie’”, a declarat Mircea Oprean.