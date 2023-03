Cum a reușit Carmen Șerban să învingă cancerul. Artista, dezvăluiri cutremurătoare: „Când am văzut că...”

Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și este extrem de solicitată atunci când vine vorba de evenimente. Cu toate acestea, puțini știu că artista a lipsit o perioadă bună din lumina reflectoarelor din cauza unei boli crunte care i-a marcat viața. Solista s-a luptat cu cancerul, dar a reușit în cele din urmă să învingă afecțiunea.

Carmen Șerban s-a vindecat cu ajutorul credinței

Carmen Șerban a vorbit despre ce a ajutat-o să învingă cancerul. Artista a mărturisit că s-a apropiat extrem de mult de Dumnezeu și a mers la Biserica Nașterii Domnului din Betleem, unde a fost împărtășită chiar de starețul bisericii.

„De dimineață, la prima oră, la ora 7, eram deja la Biserica Nașterii Domnului Iisus Hristos din Betleem și am avut bucuria și norocul, binecuvântarea, nu norocul, să mă împărtășească chiar starețul. Eu sunt un om care iubește foarte mult și cred foarte mult în Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu și cred în El.

Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință.

Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, a mai completat ea”, a mărturisit Carmen Șerban la Antena Stars.

VEZI ȘI: CE SUMĂ A CHELTUIT CARMEN ȘERBAN PENTRU TREI INTERVENȚII ESTETICE. “AM SLĂBIT 15 KILOGRAME”

CITEȘTE ȘI: CARMEN ȘERBAN, GATA SĂ ÎȘI GĂSEASCĂ SUFLETUL PERECHE! ARTISTA A TRECUT RECENT PRINTR-O DESPĂRȚIRE, DAR PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE SPRE VIITOR

Carmen Șerban nu avea credință în Dumnezeu înainte să aibă cancer

Artista a mai dezvăluit faptul că în trecut nu avea credință în Dumnezeu, însă după ce a fost diagnosticată cu această boală, și-a dat seama că cel care o va ajuta să se vindece este doar Cel de Sus.

„Nu eram așa, mai demult, pe vremuri, dar viața și experiențele prin care am trecut și toate cele bune și rele din viața mea mi-au arătat o cale pe care, la început, în urmă cu 12 ani, am urmat-o experimental, fără să cred prea tare, iar apoi când am văzut că într-adevăr există rezultate, din toate punctele de vedere, am decis să rămân pe calea lui Dumnezeu”, a mai dezvăluit cântăreața.