Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească 52 de kilograme?

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit dieta-minune prin care a reușit să dea jos 52 de kg.

Cătălin Scărlătescu ajunsese să cântărească 120 de kilograme. Din cauza aceasta, cheful bucătar putea avea mari probleme de sănătate. Așa că a decis să pună piciorul în prag și să își schimbe modul de viață.

Ce cură de slăbire a urmat Cătălin Scărlătescu?

Vedeta a reușit să slăbească 52 de kilograme doar prin aliminarea unor alimente. Bucătarul a dezvăluit că nu a mai pus mâna pe pâine, carne, dulciuri, dar nici pe alcool.

”Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool.

Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grepfrut, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit când a încercat să slăbească

Prima oară când a încercat să slăbească, Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit. Acest proces necesită răbdare și multă voință.

”Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai spus Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

