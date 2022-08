Cum a reușit Valentin Sanfira să ajungă un cântăreț de excepție. Cu ce greutăți s-a confruntat interpretul în copilăria sa? „Nu aveam prea multe vise”

Amintirile din copilărie nu sunt întodeauna roz. Deși unii au avut parte de tot ce și-au putut dori, alții au trecut prin cumpene de neuitat. Valentin Sanfira este unul dintre artiștii români care se se încarează în cea de-a doua categorie.

Interpretului de muzică populară nu îi este rușine să vorbească public despre momentele dificile din copilăria sa. Visele au stat departe de copilul Valentin o bună perioadă de timp. A știut cum este să faci foamea, iar acest lucru l-a maturizat timpuriu pe cântărețul de folclor. Încă din primii ani de viață, Valentin Sanfira a lucrat pe câmp, cot la cot cu părinții săi. Tot efortul depus pare însă, că l-a situat pe artist la locul potrivit. Cu toate că a atins culmile succesului, Valentin Sanfira și-a păstrat modestia cu care a crescut de-a lungul timpului. În cadrul apariției sale la Etno TV, interpretul povestește cu lacrimi în ochi despre nenumăratele lipsurile resimțite de familia sa. Datorită talentului său aparte, Valentin a spart barierele sărăciei și a răzbit să devină un cântăreț de excepție. Nevoia l-a învățat pe interpretul de muzică populară cum să se descurce de unul singur în orice circumstanță. Artistul a cunoscut viața în toate felurile ei, iar acest lucru îl diferențiază pe Valentin Sanfira de restul lumii.

Ce a declarat Valentin Sanfira

Prezent în cadrul emisiunii „Folclorul sub lupă”, Valentin Safira a spus că a avut o copilărie foarte grea și pâinea era un lux pentru familia sa.

„A fost o perioadă foarte dificilă. Cred că a fost cea mai urâtă din copilăria mea. Nu am pus pâine pe masă un an de zile. Am văzut doar de sărbători pâine. Mâncam doar ce produceam din boabele pe care le aveam. Nu îmi este rușine să o spun. Nu am cerșit și nu am cerut la nimeni. Noi întotdeuna am fost mândrii. Am muncit, ca lumea să nu știe că nu ne descurcăm și nu avem. Eram mic și nu aveam prea multe vise.”