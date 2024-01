Cum a scăpat Dan Bittman de datorii? Greutățile de care s-a lovit artistul la începutul carierei sale: „Noi nu trăiam pentru bani”

Înainte să dea de gustul succesului, Dan Bittman a trecut printr-o perioadă destul de dificilă în care era îngropat de datorii. Totul se întâmpla chiar atunci când a venit pe lume fiul său, Alex. Singura durere pe care o avea în suflet era faptul că nu avea ce să-i ofere micuțului.

Dan Bittman a dezvăluit recent greutățile cu care s-a confruntat în viață, atunci când se afla la început de carieră. Fiul său trebuia să vină pe lume, iar singura sa suferință era că nu avea cum să îi ofere foarte multe lucruri.

Atunci când s-a născut Alex, viața să se schimbe cu totul. Dan Bittman nu avea un loc al său, o casă în care să se stabilească cu familia sa. Așa a ajuns să transforme mansarda unei case vechi într-un adăpost pentru mica lui familie.

Îndrăgitul artist a povestit despre începuturile poveștii de dragoste dintre el și Liliana Ștefan, cea care i-a stat alături aproape 3 decenii. Cei doi plănuiau să facă un copil, dar nu aveau resursele financiare pentru a-l crește și nici un apartament sau o casă în care să facă asta.

Așa au ajuns să cumpere o casă veche, iar mansarda podului au transformat-o într-o cameră pentru Alex. Mai mult, pentru a se asigura că planul este dus până la capăt, Dan Bittman a și împrumutat o sumă destul de mare de bani pentru perioada respectivă. A ajuns să-și plătească toate datoriile după ce a lansat melodia „Ți-am dat un inel”, care s-a bucurat de un succes nemaipomenit. Încasările formației Holograf l-au scos din groapa cu datorii.

„Se naște Alex și ne întrebam ce facem. Am luat o casă veche lângă Gara de Nord și am început să mansardăm podul să îi facem și lui ceva. Se naște copilul și unde îl ducem? L-am dus o perioadă la Alexandria, la bunici, după m-am împrumutat de niște bani mulți atunci, noi nu trăiam pentru bani, mașini, șoferi, case, propietăți. Și am zis cum să fac? Atunci am făcut „inelul.”

De asemenea, artistul a povestit și din perioada în care era căsătorit cu Liliana, cea cu care a avut o relație timp de 29 de ani. Cei doi au împreună trei copii. La un moment dat, cei doi nu au mai știut exact în ce punct se îndreaptă viețile lor și au decis împreună că ar fi mai bine să facă un copil care să îi unească. Zis și făcut, Alex a venit pe lume, bucuria lor cea mai mare pentru care a meritat să facă orice sacrificiu.

„Mama copiilor mei a fost femeia pentru care am și făcut copii. Am vorbit și ne-am sfătuit ce putem face. Acum suntem împreună, dar dacă mâine ne despărțim, ne mai întâlnim doar pe stradă și ne salutăm. Care e direcția? Am zis hai să facem un copil și am făcut 3. Am stat 29 de ani cât de cât împreună până să ne despărțim.”, a mai declarat Dan Bittman.