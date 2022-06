După Revoluție, când făcea parte din trupa Blondy, Cristina Rus (40 de ani) era una dintre cele mai dorite femei din România. S-a căsătorit, în cele din urmă, cu milionarul Dragoș Bîlteanu, cu care are și trei copii. Deși anii au trecut, blondina pare neschimbată și atrage, în continuare, privirile masculilor. E semn, clar, că a găsit secretul tinereții. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu artista.

Deși a trecut prin trei sarcini, Cristina Rus își menține, în continuare, fizicul cu care, de-a lungul timpului, a aprins imaginația multor bărbați. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe celebra blondă în Piața Dorobanților, într-o formă excelentă. A ajuns la „DonCafe Brasserie” pentru a lua micul-dejun cu propria mașină și fără să fie însoțită. De cum a coborât din bolid, fosta componentă a trupei Blondy a impresionat cu silueta de invidiat, semn clar că are o dietă corespunzătoare și vizitează des sala de fitness.

Admirată de cei cu care s-a intersectat. „Am fost la nutriționist”

Pentru că afară ploua, soția milionarului Dragoș Bîtleanu s-a adăpostit sub umbrelă. Ulterior, a ajuns în local, unde a luat loc la o masă și s-a răsfățat cum a știut mai bine. A așteptat cu răbdare ca ospătarul să-i ia comanda, după care s-a bucurat de prima masă a zilei.

După câteva zeci de minute, blondina a părăsit zona, retrăgându-se încotro avea treabă, din nou sub privirile admirative ale celor care s-au intersectat cu ea.

„80 la sută e cam din ce mănânci și 20 la sută din ce sport faci, ce activități fizice ai. Încerc să mănânc produse cât mai lichide, care să nu îngreuneze digestia, dar până la urmă suntem foarte diferiți și fiecare trebuie să vadă bioritmul natural, ce îi face bine. Am observat alimentele care nu îmi fac bine, care mă umflă și ușor, ușor am încercat să le elimin.

Eu am fost la nutriționist. Acum am 54 kg. Nu am de gând să mai slăbesc. Mă simt foarte bine așa. Când eram în Blondy aveam 52 kg„, a declarat, recent, Cristina Rus.

O fire extrem de discretă

De când s-a retras din lumina reflectoarelor, Cristina Rus a încercat, pe cât posibil, să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Reamintim că a păstrat secret faptul că este însărcinată pentru a treia oară, până în luna a șaptea, atunci când a fost dată de gol de către niște prietene.

De asemenea, a devenit la fel de discretă și cu ieșirile publice. A renunțat să mai participe la evenimente mondene sau să frecventeze diverse locuri unde s-ar putea întâlni cu foștii ei colegi de breaslă.

Cristina Rus a adus pe lume trei copii

Cristina Rus urca treptele celebrității în anii ’90, atunci când forma trupa Blondy, alături de Andreea Bănică. În 2009, artista s-a căsătorit cu milionarul Dragoș Bîlteanu, apoi apăreau și minunile din viața lor, două fete și un băiat.

Cu toate acestea, în viața Cristinei Rus au existat și momente mai puțin plăcute. Unul dintre acestea a fost cel în care partenerul ei a ajuns în spatele gratiilor pentru fraudă economică, perioadă în care artista și-a susținut, necondiționat, soțul.