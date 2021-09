Gradele din termometre au scăzut, dar asta nu înseamnă că vedetele nu mai țin cont de trend-urile din fashion! Sore, de exemplu, s-a „camuflat” foarte bine pentru o ieșire în oraș, dar n-a uitat să fie și puțin sexy. Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe cântăreață în toată splendoarea.

De ani buni, Sore a adoptat un stil cu influențe ușor masculine, dar de fiecare dată are grijă să adauge elemente care să o facă și sexy. Așadar, indiferent de anotimp, cântăreața reușește să atragă privirile bărbaților și invidia femeilor.

Asta s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când CANCAN.RO a întâlnit-o, ziua în amiaza mare, la o terasă, alături de un prieten. Pentru întâlnirea amicală, artista s-a prezentat ceva mai „undercover” decât de obicei. Să fie frigul de vină sau poate doar n-a vrut să fie ușor recunoscută?!

(CITEȘTE ȘI: SORE A LANSAT PRIMUL VIDEOCLIP ALĂTURI DE FIICA SA! POVESTEA EMOȚIONANTĂ A PIESEI “CE FACI, FATĂ?”)

Ce ținută a ales Sore

Outfit-ul vedetei a fost compus dintr-o pereche de pantaloni scurți negri din jeans și o cămașă oversized albă, peste care a pus o vestă bej cu dungi negre. În materie de încălțăminte, Sore a optat pentru o pereche de bocanci negri, butucănoși, din piele, în valoare de aproximativ 1.200 de dolari. Accesoriile care au ajutat-o să nu iasă prea mult în evidență au fost șapca New York Yankees și o pereche de ochelari de soare.

Cei doi au petrecut câteva zeci de minute împreună, la o terasă de pe Dorobanți, unde au socializat, dar n-au neglijat nici activitatea din mediul online.

(NU RATA: SORE A DAT CĂRŢILE PE FAŢĂ! MAMA ARTISTEI I-A ŢINUT UN SECRET ASCUNS TIMP DE APROAPE 30 DE ANI)

De ce nu se căsătorește Sore?

În ciuda faptului că a primit deja inelul, Sore nu se vede îmbrăcată în rochie de mireasă. Artista mărturisește că un act semnat și o ceremonie religioasă nu îți garantează o relație sănătoasă, până la adânci bătrâneți.

”Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase. Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume.

Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5. Dacă mă trezesc în toiul nopții, îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 Mai cu băieții. Omul care minte îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani”, a declarat Sore la un post de televiziune.

(VEZI ȘI: SORE A RECUNOSCUT: CARIERA O ÎMPIEDICĂ SĂ FIE, TOT TIMPUL, LÂNGĂ FIICA EI. “MĂ SIMT VINOVATĂ, DAR NIMENI NU E O MAMĂ PERFECTĂ!”)