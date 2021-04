PRO TV și-ar fi propus să ia „caimacul” ratingului emisiunilor „matrimoniale”, de la posturile concurente, cu un nou show. „Burlacul” de la Antena 1, „Puterea dragostei” de la Kanal D, „Mireasa” și „Urzeala Soacrelor”, de la Antena Stars, ar urma să aibă un adversar redutabil din Pache Protopopescu. CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite din culisele noii producții. Show-ul ar urma să înlocuiască serialul TV „Lecții de viață”, iar rețeta ar fi una inedită.

Pro TV-ul va începe, în câteva săptămâni, bătălia cu mai multe vedete: Răzvan Fodor și Andi Constantin de la „Burlacul” – Antena 1, Simona Gherghe de la „Mireasa”, Gabriela Cristea, de la „Mireasa. Urzeala soacrelor” (ambele pe Antena Stars) și Cristina Mihaela de la „Puterea Dragostei” – Kanal D, show care, de când cu plecarea Andreei Mantea, ar fi scăzut, ca rating.

Noul show ar înlocui serialul TV „Lecții de viață”

Conducerea Pro TV ar fi decis după ceva timp de gândire – căci se specula acest lucru de vreo trei ani – să facă și o emisiune de matrimoniale. Noul show care se pare că va înlocui serialul TV „Lecții de viață” pe respectivul segment orar, are o poveste și o rețetă proprie. Astfel, conform surselor noastre din Pro TV am aflat emisiunea se va numi „Iubire, crezi în știință?” și este o adaptare după formatul „Science of love”. (CITEȘTE ȘI: VEDETELE DE LA ”BRAVO, AI STIL!” S-AU LUAT DE PĂR ÎN CULISE)

„Va începe de la sfârșitul lui mai sau din iunie, și va fi pe post în intervalul orar 14-15”, ne-au mai precizat sursele noastre. Vocea prezentatorului show-ului va fi a lui George Vintilă, dar se pare că nu va fi singura vedetă din emisiune. Se vehiculează numele a doi fotbaliști cunoscuți românilor, dar și numele a două vedete feminine foarte frumoase, care sunt în acest moment în ultimele discuții cu producătorii.

„Iubirea e o știință”

Pro TV a anunțat deja pe pagina de Facebook a emisiunii cam despre ce este vorba în format: „Iubirea e o știință. Ai încercat totul, dar nu reușești să găsești dragostea vieții tale? Avem o formulă științifică perfectă, care te va ajuta să-ți găsești jumătatea. Gata cu singurătatea! Înscrie-te pe inscrierishow.protv.ro și nu uită, iubirea e o știință”. (NU RATA: PRO TV VREA SĂ “SPARGĂ” AUDIENȚA CU UN REALITY-SHOW FENOMEN)

Mai mult, firmele de casting cu care lucrează Media Pro au început să își sune colaboratorii pentru a avea „carne” pentru emisiune. Iată cum sună anunțul: „Ai între 25 și 45 de ani, ești necăsătorit/ă, fără copii și nu ai mai participat la alte emisiuni de televiziune? Îți plac provocările și premierele? Poți participa într-un show cu totul diferit, marca PRO TV, în care vei avea șansa să îți găseșți sufletul pereche cu ajutorul științei! Dacă ești interesat/ă, aplică la acest anunț, iar noi te vom pune în legătură cu echipa PRO TV pentru mai multe detalii despre o experiență de neratat!”

