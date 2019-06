Cum arată acum George Chirilă, bărbatul care trăiește cu două surori. A ajuns de nerecunoscut

George Chirilă, bărbatul care trăiește cu două surori, arată diferit în prezent față de acum doi ani când a decis ca povestea lui inedită și șocantă, pentru unii, să devină publică. Chiar dacă a făcut dezvăluiri intime despre relațiile pe care le are cu Mariana și Nicoleta, mamele celor 14 copii a căror tată este, bărbatul nu s-a supărat pe criticile dure primite… El și partenerele sale și-au continuat viața după regulile stabilite de acesta.

Cum arată acum George Chirilă, bărbatul care trăiește cu două surori

Povestea de dragoste plină de controverse se derulează într-un sat de lângă Iași. George Chirilă are 8 copii cu Nicoleta, iar cu sora acesteia, Mariana, 6. De la primul interviu la televizor al lui George Chirilă a trecut multă vreme, iar, în prezent, el este de nerecunoscut. A renunțat la barbă și și-a lăsat o mustață la modă, iar părul său lung și-l ține prins în coadă, relatează wowbiz.ro. El și partenerele sale de viață au o gospodărie mare, cu animale, livadă și numeroși stupi.

George Chirilă a povestit cum face sex cu cele două surori: Nicoleta și Mariana

Cele două surori l-au cunoscut pe tatăl moștenitorilor lor în timpul studenției și, deși a trecut mult de atunci, între ele nu au avut loc episoade de gelozie. Totuși, se gândesc că viața lor nu ar mai fi atât de frumoasă ar interveni în relația lor și o a treia femeie.

“Eu sunt pudic. Nu există o regulă. Eu am căutat să fiu drept în toate privinţele, inclusiv în astea intime. Există un echilibru, o armonie. Nu s-a întâmplat niciodată să fim toţi în acelaşi loc. Nu e pentru mine aşa ceva. Latura sexuală are o mică însemnătate pentru mine pentru plăcere. La mine este pentru procreere. Sunt zile în care faţă de una am mai multă atracţie, alte zile faţă de cealaltă. Depinde de zile. Noi sexul îl numim diferit. Cum să spun? Contopire în iubire. Acest lucru la noi se întâmplă doar pentru a procrea, doar pentru copii. Afară de aceste două femei, pe care le-am luat fete fecioare, eu n-am mai avut alte femei. Noi fuzionăm pentru a face un copil. Dorm singur. Eu mă culc afară, pe pământ. Azi noapte am mai mers şi în casă, dar de obicei mai dorm afară, pe pământ. Aseară am fost la Nicoleta. Am definit gelozia ca fiind defect, iar acum privesc aşa. Au înţeles în timp că nu e bine. (…).

În clipa în care femeia e curată, nu are de ce să se îngrijoreze, nu apar complicaţii. Noi trei am hotărât acest lucru şi am decis ca copilul nostru să vină în câmpul nostru, în iubirea noastră. Trei din copii s-au născut cu cordonul după gât, cum a ieşit, i-am dat cordonul şi a fost bine. Când am avut un caz grav, am chemat medici. Şase medici au fost aici, prieteni de-ai mei”, a dezvăluit George Chirilă în cadrul unui interviu mai vechi.