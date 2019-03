Cum arată acum Monica Pop! Celebrul medic a ajuns de nerecunoscut

Monica Pop este, fără să exagerăm, poate cel mai cunoscut medic din România. Puțină lume știe, însă, că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp. A fost diagnosticată cu cancer, dar a supraviețuit. Iar acum își trăiește viața în liniște.

În vârstă de 65 de ani, Monica Pop arată total altfel. A urcat pe contul personal de socializare o fotografie în care apare cu părul tuns scurt și deschis la culoare, într-o nuanță de argintiu.

„Un look de nota 10, parca ați fi o actriță. Vă stă de minune”, „Superbă!, „Schimbare de look super tare… Vă prinde foarte bine”, „Îmi place foarte mult schimbarea asta de look”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Cum a invins Monica Pop cancerul

”Patologia la mine a debutat printr-o peritonită. Apoi, am crezut că sunt probleme digestive, până într-o zi când m-am dus la doctor. Dimineața a debutat peritonită, sunt niște dureri absolut îngrozitoare. Am ajuns de urgență la spital, dar cu un scaun cu rotile, pentru că nu puteam să merg, nu puteam să simt nicio atingere”, a povestit medicul Monica Pop.