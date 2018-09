Cum arată acum Nicolae Guță, după ce s-a spus că are SIDA! Imagini realizate în urmă cu câteva zile

După aproape un an, de când s-a spus despre Nicolae Guță că are SIDA, din cauza faptului că slăbise incredibil de mult, aproape că era de nerecunoscut, acum, manelistul șochează din nou cu apariția sa. În imaginile realizate în urmă cu câteva zile, manelistul pare că a pierdut lupta cu kilogramele.

Fiica lui, Nicoleta Guță, a publicat pe pagina sa de Facebook un filmuleț, în care apărea tatăl ei în prim plan, în timp ce cânta la o petrecere. Îmbrăcat cu o cămașă roz, pantaloni negri și pantofi, Nicolae apare cu o burtă, mai mare ca niciodată.

Potrivit imaginilor, se pare că manelistul a luat în greutate câteva kilograme bune. Fanii nu s-au abţinut de la comentarii şi au ţinut să-i transmită câteva cuvinte. „Toată stima și respectul pentru regele nr. 1 și familia lui frumoasă. Să ne cântați și încântați mulţi ani sănătoși.” , a adăugat una dintre prietenele virtuale.

Tatăl meu👑👑👑 Publicată de Nicoleta Guta pe Duminică, 16 Septembrie 2018

În urmă cu un an era suspectat de SIDA

Nicolae Guţă a ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit foarte mult, iar fanii l-au suspectat că ar avea SIDA Artistul a fost la un medic pentru un control amănunţit, iar în cursul zilei de marţi a primit rezultatele. Nicolae Guţă nu are probleme de sănătate şi este sănătos. Manelistul a răsfulat uşurat când a aflat verdictul.

Recent, Nicolae Guţă a explicat că a slăbit din cauza faptului că a respectat o dietă strictă impusă de soţia lui, adepta unui stil de viaţă sănătos.

“Am slăbit 40 de kilograme în aproape doi ani. Şmecheria este să nu mănânci, iar eu nu am mâncat săptămâni întregi, stăteam doar cu fresh-uri. Invidioşii pot comenta orice despre actuala mea greutate, eu tot îi iubesc. Înainte de a slăbi, aveam 117 kilograme, acum am 74 de kilograme, însă mai vreau să dau jos vreo 10 kilograme, în următoarea lună. Ia şi te gândeşte logic, dacă aveam cancer sau SIDA, cum au spus unii, acum eram sub pământ, dar nu am”, a spus Nicolae Guţă.