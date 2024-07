Cum arată apartamentul lui Cabral de la malul mării? Îl vinde complet mobilat şi utilat

Decizie radicală din partea lui Cabral și a soției sale, Andreea Ibacka! Cei doi și-au scos la vânzare apartamentul de la mare. Vedetele au postat anunțul pe rețelele de socializare. Cum arată apartamentul de 2 camere din Mamaia Nord al soților Ibacka? Se vinde complet mobilat şi utilat!

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai iubite și apreciat cupluri din showbiz-ul românesc. Andreea Ibacka, fostă Berecleanu, s-a remarcat ca prezentatoare TV, fiind apreciată pentru eleganță și profesionalismul său în emisiuni de știri și divertisment. Cabral Ibacka este un actor și prezentator cunoscut pentru talentul său comic și carisma sa pe micile ecrane.

Cei doi formează un cuplu bine-cunoscut în România, fiind implicați în diverse proiecte media și evenimente sociale. Au o prezență activă pe rețelele de socializare, unde împărtășesc momente din viața lor personală și profesională, bucurându-se de o mare popularitate în rândul fanilor și al urmăritorilor lor.

În urmă cu puțin timp, Cabral și Andreea Ibacka au luat o decizie radicală. Cei doi au decis să-și scoată la vânzare apartamentul cu 2 camere pe care îl dețin în Mamaia Nord. Vedetele s-au hotărât că este momentul să renunțe la micul lor refugiu de la malul mării, pe motiv că a devenit din ce în ce mai neîncăpător după ce familia lor s-a mărit. Apartamentul se vinde utilat și mobilat, iar Cabral și Andreea Ibacka sunt pregătiți să pregătiți să predea cheia chiar din această vară.

Mai exact, potrivit anunțului postat de Andreea Ibacka, apartamentul are living și bucătărie deschisă, 1 dormitor, 1 baie, hol, 1 terasă cu vedere la mare, suprafață totală fiind de 60 mp utili. Totul este decorat într-un stil care te conduce cu gândul direct în vacanță. Mai mult, în aproprierea blocului se regăsesc multe spații comerciale, restaurante, distracții pentru copii, care se pare că sunt deschise tot timpul anului.

„SE VINDE!

În ultimii ani am avut cea mai frumoasă casă de pe malul mării. 🏖️ Cu o magie aparte a locului, pe noi ne-a convins s-o cumpărăm în primele 5 minute de când am văzut-o.

Un apartament în MAMAIA NORD, situat fix lângă plajă, amenajat într-un stil care te conduce direct în vacanță. ☀️⛱️

O investiție bună sau un cămin atât de primitor încât noi am venit şi iarna şi vara şi ne-am simțit la fel de bine.

Foarte aproape de bloc sunt multe spații comerciale, restaurante, distracții pentru copii deschise tot timpul anului.

Și fiindcă familia noastră s-a mărit între timp, iar planurile s-au mai actualizat, ne pregătim să ne luăm rămas bun de la acest cuibușor. Să îl predăm complet mobilat şi utilat unei alte familii care să se bucure de briza mării şi de muzica valurilor. Poate chiar din acest sezon, totul este pregătit. 🌊⛱️🐬👙

Recapitulând, avem living și bucătărie deschisă, 1 dormitor, 1 baie, hol, 1 terasă cu vedere la mare, suprafață totală 60 mp utili.

Capacitate de cazare: 4 persoane.

Imobil din 2019, etajul 3 din 5, în bloc cu lift.

Loc de parcare în garaj subteran disponibil separat, la cerere.

Pentru preț și toate detaliile pe care nu le regăseşti deja în poze, îl las pe dl. Serhan să-ți mai povestească sau să te însoțească la apartament”, este anunțul postat de Andreea Ibacka, pe pagina sa de Instagram.

