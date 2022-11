Cum arată bărbatul care a mâncat, timp de 40 de zile, câte un pui rotisat. Internauții au rămas șocați de experimentul lui

Alexander Tominsky este un tânăr din Philadelphia, în vârstă de 31 de ani, care și-a supus organismul și sănătatea unui test extrem de dur. Timp de 40 de zile, acesta și-a propus să mănânce un pui rotisat întreg. Inițial, ideea i s-a părut un act plin de curaj, însă pe parcurs avea să își dea seama de pericolul la care se expune.

Tânărul a vrut ca experimentul său să rămână în istorie. Astfel, Alexander Tominsky s-a filmat și a postat pe Twitter fiecare zi în care a consumat un pui întreg, făcut la rotisor. Așa a crescut și numărul urmăritorilor săi, iar o parte dintre aceștia s-au arătat de-a dreptul uimiți de experiment.

A mâncat pui la rotisor timp de 40 de zile. Cum s-a simțit bărbatul și cum i-a venit această idee

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, Alexandru Tominsky a declarat că ideea i-a venit în timp ce servea, în mod repetat, pui la rotisor, atunci când mergea la restaurantul de lângă locul său de muncă.

În aceste 40 de zile, bărbatul a reușit să slăbească 16 kilograme, spunea într-un interviu pe care l-a acordat pentru The New York Times. Acum regretă experiența și, dacă ar mai putea da timpul înapoi, s-ar gândi de două ori înainte să facă acest experiment.

,,Ah, corpul mi-a fost afectat clar. Aveam crampe constant și eram balonat. Esofagul mi s-a sensibilizat de la prea multă sare.

Am slăbit câteva kilograme și nu aveam deloc nevoie să slăbesc. (…) Băi, nu! N-o să-mi mai bat niciodată joc de mine în felul ăsta. O să am grijă de corpul meu”, a declarat Alexander Tominsku pentru vice.com.

A mâncat ultimul pui în aer liber, în fața fanilor săi

După ce au trecut cele 39 de zile, Alexander Tominsky a considerat că ultima zi a experimentului trebuie să fie una importantă. Astfel, a organizat o întâlnire în aer liber cu fanii săi.

Bărbatul s-a așezat pe un covor roșu, unde și-a amplasat o masă. Atunci Alexandre Tominsky și-a dus experimentul la bun sfârșit, care și-a primit și o denumire: ,,Rotisserie Chicken Guy”