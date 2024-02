Cum arată casa din Snagov a Anamariei Prodan. Vila a fost renovată complet după despărțirea de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan (51 de ani) a prezentat casa luxoasă în care locuiește. Vila, poziționată pe marginea lacului Snagov, a fost renovată complet după ce impresara s-a despărțit de Laurențiu Reghecampf (48 de ani).

Casa impresionantă a fost achiziționată în urmă cu mulți ani de către Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. La vremea aceea, cei doi formau un cuplu, iar vila de lux servea pe post de casă de vacanță. Construită pe marginea lacului Snagov, imobilul are cinci etaje și o curte de 1.000 de metri pătrați.

Citește și: CUM ÎȘI MENȚIN ANAMARIA PRODAN ȘI RONALD GAVRIL RELAȚIA LA DISTANȚĂ. SACRIFICIUL PE CARE ÎL FACE IMPRESARA

După despărțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a simțit nevoia de o schimbare. Impresara a vrut să lase definitiv trecutul în urmă. Așadar, a hotărât să renoveze chiar și vila de pe marginea lacului Snagov. Șase luni a durat transformarea, iar acum arată spectaculos.

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, a declarat Anamaria Prodan, la sfârșitul anului trecut, în cadrul emisiunii WowNews.