Cum își mențin Anamaria Prodan și Ronald Gavril relația la distanță. Sacrificiul pe care îl face impresara

Anamaria Prodan iubește din nou și toată lumea știe asta. Impresara trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ronald Gavril. Chiar dacă nu-și petrec tot timpul împreună, cei doi reușesc să-și mențină relația la distanța. Ce sacrificiu face impresara pentru a menține flacăra iubirii aprinsă?

În ciuda faptului că a avut mai multe eșecuri pe plan sentimental, Anamaria Prodan pare să-și fi găsit fericirea în brațele boxerului Ronald Gavril. De câteva luni, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Chiar dacă Ronald Gavril locuiește în SUA, cei doi fac sacrificii pentru a-și păstra relația la distanță. Se pare că unul dintre cele mai mari sacrificii îl face chiar Anamaria Prodan. Vedeta susține că până în Las Vegas, acolo unde locuiește iubitul ei, face o zi, un drum pe care aparent îl parcurge des. Se pare că doar așa, cei doi evită să existe distanță între ei.

Nu e ceva ce să zici că nu o să se poată, că fiecare are o altă viață. E normal, suntem doi oameni care au două cariere mari și atunci este firesc cumva să facem să fie bine. Toate cuplurile power, mari, sunt formate dintr-un bărbat de succes și o femeie de succes”, a declarat Anamaria Prodan pentru wowbiz.ro .

Totodată, iubitul impresarei a dezvăluit că, momentan, doar atât pot face pentru a fi aproape unul de celălalt.

Mai mult, cei doi îndrăgostiți au dezvăluit că sunt împreună de mai mult timp decât știe presa din România. Se pare că Anamaria Prodan și Ronald Gavril formau un cuplu încă dinaintea sărbătorilor de iarnă, dar au ales împreună să își facă relația publică mai târziu.

„Sunt pregătit, sunt aici să mă vadă lumea. Am emoții că este un eveniment important din viața Anei și e atât de multă lume aici care așteaptă ceva de la noi”, a dezvăluit Ronald Gavril potrivit sursei menționate anterior.

„Ne-am cunoscut de mult timp, dar am lăsat să se afle de sărbători. Atunci am considerat amândoi, atunci a fost și Ron ok, să putem să vorbim de relația asta. Ron, tu ești totul meu”, a adăugat Anamaria Prodan.