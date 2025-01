Cum arată casa imensă a lui Tudor Chirilă de la Porumbacu: ”M-am îndrăgostit iremediabil”

Cum arată casa imensă a lui Tudor Chirilă de la Porumbacu? Puțini au văzut proprietatea până acum! Vă prezentăm câteva imagini inedite! Ce a spus artistul despre locuința de vis? Iată cele mai recente declarații!

Tudor Chirilă a vorbit despre proprietatea pe care o are în Porumbacu de Sus, o comună din județul Sibiu, în cadrul unui podcast de arhitectură. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că artistul este vecin cu prezentatoarea Andreea Esca.

În cadrul podcastului „Design Stories”, moderat de Omid Ghannadi, Tudor Chirilă și arhitectul Johannes Bertleff au dezvăluit povestea unei gospodării sătești din Porumbacu de Sus, readusă la viață printr-un proiect. Artistul a relatat cum, pornind de la o curiozitate față de satele din Transilvania, a ajuns să transforme o casă veche într-un loc de suflet.

Inițial, Tudor Chirilă intenționa să achiziționeze o proprietate în Viscri, însă insistențele prietenei sale, Andreea Esca, i-au schimbat cursul planurilor.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău. Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău. Nu vin, nu vin – eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin? Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat (care se vinde)”, a povestit Tudor Chirilă.