Cum arată casa în care locuiește Mihaela Bilic, din inima pădurii: “Nu am curent electric, nici apă”

După multă muncă, Mihaela Bilic a reușit să își ridice o casă de vacanță atipică. Dacă majoritate vedetelor optează pentru vile impunătoare, cu mobilier de lux și piscină, Mihaela Bilic a ales o cu totul altă direcție. Aceasta și-a construit o cabană în inima pădurii, într-un stil minimalist și rustic. Cum arată oaza de liniște a acesteia?

Deși de ani buni trăiește în agitația din Capitală, Mihaela Bilic s-a născut la munte, pe Valea Prahovei, iar recent s-a întors la origini. Pe o bucată de pământ din inima pădurii, primită moștenire, nutriționista și-a construi o casă de vacanță atipică. Cabana acesteia este desprinsă parcă dintr-un basm.

Așa cum spuneam, în ultima perioadă, Mihaela Bilic a muncit mult pentru a ridica o casă de vacanță, la care de mult visează. Locuința nu este vreo vilă impunătoare, ci o micuță cabană construită chiar în inima pădurii. Nutriționista și-a dorit să aibă propria oază de liniște, iar acum se bucură în voie de ea.

Cabana seamănă cu o căsuță desprinsă din basem și se bucură de strictul necesar. Aceasta tronează în mijlocul unei curți imense, pline de copaci, unde natura a pus în scenă un adevărat spectacol. Mihaela Bilic și-a dorit să se deconecteze de agitația din Capitală, așa că nu are nici curent, nici apă sau gaze și trăiește aici simplu și frumos.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult!

Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos. Sunt cel mai fericit om de pe planetă cu căsuța mea de lemn la marginea pădurii ”, a spus Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.