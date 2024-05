Cum arată casa în care locuiește Zanni, câștigătorul Survivor All Stars. Vila full smart are 5 camere și 3 băi

Zanni este marele câștigător al ediției Survivor All Stars 2024 (vezi AICI declarațiile). Tânărul și-a îndeplinit, în urmă cu câțiva ani, un vis, și anume acela de a avea propriul său loc! Artistul și-a achiziționat, în 2021, un apartament. Apoi, și-a dorit să investească într-o locuință mult mai spațioasă. Astfel, a ajuns să își cumpere o casă full smart, cu o curte spațioasă și un teren de 500 de metri pătrați. Iată cum arată locuința câștigătorului Survivor și cum și-a dorit să o utileze!

În anul 2021, Zanni marca primul câștig substanțial într-o emisiune televizată. În urma participării sale la Survivor România (când show-ul era difuzat la Kanal D), a reușit să se califice până în finală și, în cele din urmă, să fie marele învingător. A luat premiul de 50.000 de euro și trofeul Survivor. Și-a dorit să investească într-o locuință proprie, așa că și-a luat un apartament în zona Delta Văcărești. Ulterior, însă, a vrut un „upgrade”, așa că s-a mutat într-o casă care dispune de un spațiu generos și o curte la fel de mare. Mutarea a survenit la un an distanță după ce a câștigat, prima oară, competiția din Republica Dominicană.

Vezi și CE ARE DE GÂND SĂ FACĂ CULIȚĂ STERP, DUPĂ CE IANCU A PIERDUT ÎN FAȚA LUI ZANNI. A LANSAT ACUZAȚII DURE LA ADRESA PRO TV!

Zanni locuiește într-o casă amenajată după propria dorință

La momentul actual, Zanni locuiește într-o casă amenajată după propriul gust. Câștigătorul Survivor All Stars a investit, în urmă cu doi ani, într-o casă full smart. Casa are trei băi și cinci camere. Dispune, de altfel, de o curte generoasă. Locuința are o suprafață de 172 de metri pătrați, iar terenul are o suprafață totală de 500 de metri pătrați. De altfel, casa full smart este și „eco-friendly”, având panouri fotovoltaice. Are un aer modern, sofisticat, casa fiind amenajată după propria dorință a dublului câștigător Survivor.

A existat și un moment în care a avut în plan să renunțe la casa full smart și să o vândă la prețul de 240.000 de euro. Pe contul de Instagram, postase că are de gând să schimbe casa cu un apartament în Capitală, în Sectoarele 1, 2 sau 3.

Artistul își dezvăluise pe internet dressingul impresionant pe care îl are în locuință, dar și elementele care au contribuit la o amenajare armonioasă. Printre acestea se numără piesele moderne de mobilier, marmura ce oferă o adevărată eleganță băii sau patul electric și tablourile care îl înfățișează pe dublul câștigător. Imaginile pot fi privite în galeria foto a articolului.

Citește și DE CE BOALĂ SUFERĂ ZANNI. CE I-AU DESCOPERIT MEDICII ÎN SÂNGE CÂȘTIGĂTORULUI SURVIVOR ALL STARS

Sursă foto: capturi video, Instagram