Cum arată celula în care este închisă Elena Udrea. În ce condiții stă în Penitenciarul Târgșor, de fapt: ”Nu este privilegiată”

Elena Udrea a fost condamnată definitiv în anul 2028 la 6 ani de închisoare. A ajuns după gratii abia în anul 2022, atunci când a plecat de la lângă fiica de doi ani. În prezent, Adrian Alexandrov, partenerul fostului ministru a turismului, are grijă ca acesteia să nu-i lipsească nimic din spatele gratiilor. Cât de greu îi este, de fapt, mamei fetiței sale în penitenciarul de femei de la Târgșor și care sunt condițiile în care aceasta își ispășește pedeapsa.

Elena Udrea își execută pedeapsa de 6 ani în Penitenciarul de femei Târgșor, acolo unde a fost condamnată în dosarul ”Gala Bute” – pentru luare de mită și abuz în serviciu. Condițiile din închisoare nu sunt tocmai de 5 stele, însă partenerul acesteia are grijă să-i suplinească lipsurile din spatele gratiilor. În prezent, fostul ministru a executat aproape doi ani și jumătate din pedeapsă. Recent, Adrian Alexandrov a fost invitat în podcastul lui Bursucu, acolo unde a vorbit despre condițiile în care trăiește partenera lui.

Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea, a vorbit deschis despre felul în care își ajuta partenera din spatele gratiilor. Afaceristul încearcă să-i facă viața mai ușoară, chiar dacă în închisoare nu sunt tocmai cele mai confortabile condiții. Î duce pachete cu mâncare, preparatele sale preferate, haine – pentru fiecare anotimp, dar și alte lucruri necesare în detenție. Fostul ministru locuiește într-o celulă cu mai multe paturi suprapuse, are televizor și frigider.

„Nu am intrat niciodată în penitenciarul Târgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții. Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte. Are televizor în cameră. Cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată. Cred că are și frigider.

Îi duc de mâncare ce vrea. Dacă are poftă de mâncare, îi duc sarmale. Trebuie respectată o anumite greutate, în jur de 10-12 kg. Îi ajunge cam o săptămână. Are trei mese pe zi. Dacă nu vrea să mănânce mâncare de acolo, mănâncă ce are de acasă. Îi aduc și haine, dar separat, în alt pachet. Când se schimbă anotimpul, are nevoie de alte haine, mai groase, mai subțiri”, a spus acesta, în cadrul podcastului lu`Bursucu.