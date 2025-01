Cum arată costumul de baie special purtat de Lidia Buble în Vietnam? Turiștii s-au uitat lung la ea

Lidia Buble, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a ales să întâmpine anul 2025 într-un mod cu totul special, plecând într-o vacanță exotică în Vietnam. Artista a profitat din plin de peisajele spectaculoase și de clima tropicală, combinând relaxarea cu o ședință foto spectaculoasă, care a făcut senzație pe rețelele de socializare.

Fotografiile publicate de Lidia au atras imediat atenția fanilor și a urmăritorilor săi online. Într-una dintre imagini, cântăreața apare întinsă în apa cristalină, purtând un costum de baie roz ce îi pune în evidență silueta de invidiat. Iată ce critici a primit artista!

Lidia Buble a optat pentru un costum de baie roz ce îi arăta formele în toată splendoarea lor. A completat ținuta cu ochelari supradimensionați și un batic prins lejer, detalii care au adăugat un plus de farmec și autenticitate apariției sale. Fanii au fost încântați de fotografii, iar comentariile nu au întârziat să apară. Cu toate acestea, unele păreri divergente au atras atenția, fiind critici cu privire la ținuta artistei.

Postările artistei au stârnit un val de reacții, majoritatea pozitive, dar și câteva critici din partea unor utilizatori care au considerat că stilul vestimentar nu ar fi potrivit pentru imaginea sa. Cu toate acestea, majoritatea fanilor i-au luat apărarea, subliniind că aspectul exterior nu ar trebui să fie subiect de judecată. Controversele nu sunt o noutate pentru Lidia, însă artista a învățat să se concentreze pe lucrurile care contează pentru ea.

„ești faină tătă bine, dar poza alb-negru e ceva…”, „La fel de Frumoasă ca si vocea ta”, „Esti superba, dar am o intrebare.Da unde ai mai gasit si chilotii aia parca is din 1900 toamna de pe vremea lui Cleopatra.”, „Chiar dacă ești pocăita, ești o artista și cred ca pe Dumnezeu il purtam in suflet si El știe asta si cum îți este sufletul. E normal ca la biserica sa vi decent îmbrăcat iar la mare in costum de baie. Dumnezeu ne vede in primul rand sufletul si faptele. Haideți sa nu mai judecam si sa fim mai buni si îngăduitori unii cu alții. Si eu am judecat la randul meu dar încerc sa schimb asta pt a fi cât mai poate de D zeu si cum vrea El sa fim”,Rușinos pentru o fată de pocăiți!”, sunt doar câteva comentarii ale internauților.