Cum arată covoarele cumpărate de Mihai Bendeac, de pe Temu. Fanii au crezut că nu văd bine: ”Le dau gratis!”

A venit momentul mult așteptat! Mihai Bendeac le arată tuturor ce covoare și-a cumpărat de pe Temu, celebra platformă unde se vând lucruri făcute în China, la prețuri avantajoase. Cu siguranță, vă amintiți vestitele covoare pe care le-a primit actorul, după ce a așteptat o lungă perioadă curierul. Când a deschis coletele, el a avut parte de un adevărat șoc. Nu știa dacă să râdă sau să plângă! Povestea lui hazlie a devenit virală, așa că a arătat pe internet renumita lui comandă. Mulți au râs când au văzut imaginile!

Mihai Bendeac a comis-o lată după ce a dat o comandă de covoare pe internet. A văzut în mediul online două modele care i-au plăcut tare mult, la prețuri foarte mici, așa că și le-a comandat. Nici prin cap nu-i trecea că avea să aștepte o bună vreme curierul, pentru că a lui comandă venea de peste mări și țări. Nu știa despre aplicația Temu, care pune la bătaie produse din China la prețuri mici. Și-a dat comandă de acolo de două covoare, iar până când i-a venit pachetul, a și uitat de ele.

Actorul a primit comanda după 2 luni de când a dat-o. A mers repede la easybox, alt detaliu care i-a stârnit un semn de întrebare: cum să aibă loc două covoare într-un compartiment de la easybox? Mare i-a fost mirarea când a văzut coletele!

„Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu nu auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o situație. Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut, instantaneu, două covoare exact cum voiam eu. M-am uitat la preț, unul era 180 de lei.

Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult. Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazachstan”, spunea Mihai Bendeac, pe rețelele de socializare.