Cum arată fiul lui Sorin Bontea! Iulian este pasionat de raliuri și a câștigat numeroase premii: „Am emoții de fiecare dată când îl știu la volan”

Sorin Bontea este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România. Celebrul bucătar este îndrăgit de toată lumea și de ani buni se află în lumina reflectoarelor. Însă, în ceea ce privește viața personală și familia chef-ul a fost mereu discret. Puțin sunt cei care știu că Sorin Bontea are doi copii, fată și băiat, iar cel din urmă este campion de raliuri.

Sorin Bontea este căsătorit de 28 de ani și are doi copii, Miruna și Iulian. Celebrul chef este foarte mândru de cei doi, iar recent și-a prezentat fiul și fanilor din mediul online. Iulian are 26 de ani și este pasionat de raliuri. De mult timp fiul lui Sorin Bontea participă la curse, iar chef-ul are mereu emoții atunci când știe că fiul său se află la volan. Însă, are încredere în el și îl susține în tot ceea ce face.

Recent, Iulian a câștigat o competiție importantă, iar Sorin Bontea s-a mândrit cu reușita fiului său în mediul online. Celebrul bucătar și-a felicitat fiul și a distribuit câteva fotografii cu acesta.

„Am emoții de fiecare dată când îl știu la volan, dar am încredere în el! Weekendul acesta Iulian a obținut locul I, în prima etapă a sezonului 2023 din Romanian Endurance Series, după 24 de tururi parcurse. Bravo, băiatul meu! Sunt mândru de tine!”, a scris chef Sorin Bontea, în mediul online.

(VEZI ȘI: CHEF SORIN BONTEA DEZVĂLUIE CE VIS ȘI-A ABANDONAT PENTRU A DEVENI BUCĂTAR. MASTERCHEF-UL DE LA ANTENA 1 AVEA CU TOTUL ALTE PLANURI)

„Așa am cucerit-o”

De 28 de ani, Sorin Bontea se află într-un mariaj fericit. Deși nu vorbește prea des despre familia sa, celebrul chef a mărturisit cum a reușit să își cucerească soția. Se pare că acesta a fost impresionată de „textele” lui Sorin Bontea, dar și de talentele sale culinare.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, declara Sorin Bontea.

(CITEȘTE ȘI: IMAGINE RARĂ CU SOȚIA LUI SORIN BONTEA. CUM ARATĂ PARTENERA JURATULUI DE LA „CHEFI LA CUȚITE”)