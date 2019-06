Cum arată Gabriela Cristea la 3 luni după ce a născut. Vedeta îmbracă deja rochii scurte

Gabriela Cristea a născut în urmă cu aproape trei luni cel de-al doilea copil, o fetiță perfect sănătoasă, ce poartă un nume de floare, Iris. Vedeta a acumulat câteva kilograme pe perioada sarcinii, însă nu și-a făcut griji pentru asta, tot ce a contat a fost ca fetița să fie sănătoasă și așa a fost.

Recent, prezentatoarea a fost fotografiată de Wowbiz.ro, în timp ce ieșea dintr-un supermarket. După cum ne arată imaginea, Gabriela Cristea nu a dat jos foarte multe kilograme, însă se simte foarte bine în pielea ei, purtând cu atitudine o rochie destul de scurtă.

“Am luat multe kilograme în greutate. Nu le pierdusem pe toate din prima sarcină și au venit următoarele, ca să zic așa. Nu țin dietă pentru că nu prea pot, alăptez, însă beau ceaiuri foarte multe și apă să mă hidratez, și încerc să mănânc în general carne și legume.

Nu mi-am propus să dau jos un anumit număr de kilograme, vreau să slăbesc cât o să reușesc și până o să mă simt confortabil. La petrecere, multă lume mi-a spus că arăt bine, însă eu, recunosc, nu mă simt atât de confortabil pentru că am câteva kilograme în plus. Încet – încet încerc să rezolv și problema asta. Dar, faptul că am venit la acest eveniment și că mulți oameni mi-au spus că arăt bine, îmi dă o energie pozitivă să merg mai departe”, a declarat Gabriela Cristea pentru Ciao.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.