Cum arată hotelul de zero stele. Suma exorbitantă pentru o noapte de cazare

Doi frați din Elveția au încercat să revoluționeze domeniul hotelier și cel mai probabil au reușit. Hotelul de zero stele pare să fie locul la care doar ai îndrăznit să visezi. Fără tavan, fără pereți, fără toaletă. Cât despre minibar ori piscină, nici nu se pune problema.

Null Stern Hotel este proiectul fraților Riklin din Elveția. Hotelul de zero stele a revoluționat domeniul hotelier și cel al turismului. Dacă ești sătul de nopțile nedormite din cauza turiștilor petrecăreți ori de copilul de la etajul superior care a făcut gălăgie pe tot parcusul sejurului, acesta este locul ideal pentru o vacanță liniștită.

Cum arată hotelul de zero stele

În natură, sub cerul liber, turiștii vor avea parte de aer curat, priveliște de vis și nopți liniștite. Această atracție elvețiană are sute de oameni care stau la coadă pentru a se caza, în ciuda faptului că nu are tavan, pereți, toaletă sau niciun fel de facilități.

Hotelul Null Stern este format doar dintr-un pat dublu, cu o noptieră și lămpi, cocoțat pe vârful unui munte. Iubitorii de natură, aer curat și munte au ocazia de a se bucura de un hotel cu vedere la stelele de pe cer.

Dacă ești ghinionist și ai parte de condiții meteorologice nu tocmai potrivite pentru a înnopta în aer liber, turiștii pot alege să stea la o cabană din apropiere care este folosită special în cazul unor situații neprevăzute.

”Nu somnul este important. Ceea ce este important este să reflectăm asupra situaţiei actuale din lume. A sta aici este o declaraţie despre necesitatea unor schimbări urgente în societate.

Pe scurt, acum nu este momentul să dormim, trebuie să reacţionăm. Dacă vom continua în aceeaşi direcţie ca astăzi, ar putea exista mai multe locuri anti-idilice decât idilice”, a afirmat și Patrik Riklin, fondatorul Null Stern Hotel.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul de zero stele

Chiar dacă totul este sub cerul liber, turiștii nu vor duce lipstă de nimic. Mesele principale și cafeaua de dimineață sunt asigurate și se aduc de către un majordom. Pentru prețul de 280 de euro pe noapte, oaspeții dorm la 3.900 de metri deasupra nivelului mării în Appenzell, în vârful muntelui Gobsi. Și dacă vă întrebați cum stă treaba cu toaleta, cea mai apropiată baie este o toaletă publică aflată la 5 minute de mers pe jos.

Sursa foto: You Tube