Cum arăta Larisa a lui Pescobar înainte de FaceApp şi Photoshop. Intervenţiile estetice care au schimbat-o radical

Larisa Popa, fosta manageră de la Taverna Racilor, afacerea lui Paul Nicolau, cunoscut publicului larg sub numele de Pescobar, a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii ani! Cândva o figură cunoscută în localurile lui Nicolau, tânăra și-a schimbat înfățișarea într-un mod impresionant, datorită numeroaselor intervenții estetice la care a apelat. Iată cum arăta Larisa înainte de a decide să își îmbunătățească aspectul fizic cu ajutorul chirurgiei plastice!

Larisa Popa a fost, timp îndelungat, mâna dreaptă a lui Paul Nicolau, ajutându-l să gestioneze cu succes afacerea sa. Cu toate acestea, în martie 2024, Larisa a anunțat că și-a încheiat colaborarea cu Paul Nicolau și a demisionat din poziția de manager al restaurantului „Taverna Racilor”. Aparițiile sale frecvente alături de Pescobar, renumit pe TikTok, i-au adus rapid notorietate și atenția publicului.

Larisa Popa își etalează cu mândrie formele pe rețelele de socializare, apărând în ipostaze sexy care atrag numeroase aprecieri. Puțini știu că tânăra a apelat la intervenții estetice în ultimii ani, îmbunătățindu-și aspectul buzelor și bustului cu ajutorul medicilor specialiști.

Fosta colaboratoare a lui Pescobar nu s-a oprit aici, lucrând intens și la stilul său vestimentar. Acum, Larisa optează pentru ținute mulate și decoltate, care îi pun în valoare noile trăsături și îi subliniază încrederea în sine.

Pe rețelele de socializare, Larisa Popa se afișează în ipostaze de-a dreptul incendiare, atrăgând atenția și admirația urmăritorilor săi. Fiecare postare reflectă încrederea pe care o are în propriul corp, iar aceasta nu ezită să își expună formele într-un mod seducător și provocator. Păstrând un aer de mister și eleganță, Larisa își etalează cu mândrie noile trăsături dobândite prin intervențiile estetice.

Transformarea sa spectaculoasă este evidentă, iar aceasta își asumă cu deplinătate noul său look, demonstrând că se simte mai bine ca niciodată în pielea sa.

Puțini știu că studiile nu o recomandă pe Larisa Popa pentru o carieră în domeniul HoReCa, conform ultimelor sale declarații. Totuși, tânăra s-a descurcat excelent, datorită intuiției sale remarcabile și abilității de a rezolva orice problemă, devenind astfel omul de încredere în lanțul de restaurante „Taverna Racilor” deținut de Pescobar.

După ce a absolvit un liceu tehnologic din Argeș, Larisa a încercat să urmeze o carieră militară, dar nu a reușit să treacă de probele eliminatorii. În urma acestui eșec, ea și-a schimbat direcția și s-a înscris la Facultatea Politehnica din București.

„Când am terminat liceul am aplicat la Armată, am picat la sport. Pe aviație voiam eu, ce gândeam eu la 17 ani. Pentru că am terminat liceul la 17 ani m-am dus la școală de la 6 ani. Deci a trebuit să fac buletinul mai repede de 18 ani, că nu mă primeau la facultate. Am picat probele sportive la Armată, nu mi-a părut rău deloc, chiar am fost fericită. Nu era de mine, m-am dus și eu așa… copil fiind, nu știi pe ce drum să te duci.

După ce am picat am zis că vreau la București. Dar unde? Toți colegii mei s-au dus la Politehnică. Unde să ma duc și eu? Tot la Politehnică. Am terminat un liceu tehnologic și am zis să urmez tot asta. M-am înscris în toamnă. Am făcut cei patru ani și am luat licența în pandemie. Terminasem cu un an înainte, dar din cauza muncii intense, nu am reușit să dau licența în același an. Am dat un an după. Nu mi-a plăcut facultatea deloc, iar din anul doi de facultate am început munca (n.r. alturi de Pescobar)”, a transmis Larisa, în cadrul podcast-ului realizat de Viorel Grigoriu.