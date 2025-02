Cum arată locuința Ancăi Țurcașiu! Luxul este la el acasă!

După ce ani la rând a locuit într-o vilă spectaculoasă în Corbeanca, Anca Țurcașiu (54 de ani) a ales să se mute într-un apartament de lux dintr-un complex rezidențial din București. Vedeta, cunoscută pentru pasiunea sa pentru design interior, și-a amenajat noua locuință în cel mai rafinat stil, combinând eleganța și luxul cu elemente aduse din călătoriile sale.

După despărțirea de Cristian Georgescu, în 2020, Anca Țurcașiu a decis să lase în urmă căminul în care locuise alături de fostul soț și să înceapă un nou capitol în viața sa. Fără să facă compromisuri în ceea ce privește confortul și estetica, artista și-a amenajat apartamentul după propriile gusturi, creând un spațiu care îi reflectă perfect personalitatea și stilul de viață activ.

(CITEȘTE ȘI: De ce a ținut Anca Țurcașiu identitatea lui Călin Șerban în secret. A recunoscut acum motivul)

Apartamentul Ancăi Țurcașiu se remarcă prin mobilier de lux, piese unice din lemn masiv și detalii sofisticate. În living, vedeta și-a amenajat și un spațiu dedicat sportului, fiind mereu preocupată de sănătate și menținerea unui stil de viață activ. Bucătăria, în schimb, păstrează un aer rustic, cu accente calde, ceea ce îi conferă un farmec aparte.

Puțini știu că, pe lângă cariera sa artistică, Anca Țurcașiu este pasionată de design interior și chiar se ocupă de proiecte în acest domeniu. Recent, vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare o realizare de suflet, finalizând cu succes un proiect important.

„Astăzi am finalizat ultimul proiect de design la care am lucrat efectiv, (pentru că m-a lăsat baltă muncitorul…), dar sunt foarte fericită pentru că am reușit într-un timp foarte scurt, trei săptămâni, să aduc laolaltă elementele pe care mi le-am propus, piesele de mobilier și decorațiunile necesare. Am dus la bun sfârșit povestea pe care mi-am imaginat-o! Sunt fericită! Mulțumesc celor care mi-au fost alături!”, a scris artista pe Instagram.