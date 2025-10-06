Cum arată Maria Avram de la Insula Iubirii la 11 zile de la operația estetică suferită. Ce schimbare majoră!

Maria Avram a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce în urmă cu doar câteva zile și-a operat nasul. Soția lui Marius de la Insula Iubirii se bucură de un rezultat impecabil și arată exact așa cum și-a dorit.

După intervenția chirurgicală la care a fost supusă în urmă cu câteva zile, Maria Avram se bucură, în sfârșit, de rezultat! Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2025 arată complet diferit după operația la nas. Aceasta este extrem de mulțumită de felul în care a decurs totul și și-a surprins fanii cu un video în mediul online, în care este mândră de noua sa înfățișare.

Cum arată Maria Avram după operația la nas

Recent, Maria Avram de la Insula Iubirii a pășit cu emoție în cabinetul medicului estetician pentru a-și îndeplini marele vis: acela de a-și opera nasul. Recuperarea a fost foarte ușoară pentru ea, aceasta alegându-se doar cu câteva vânătăi specifice acestei intervenții în zona ochilor.

Vedeta s-a afișat în mediul online la 11 zile de la rinoplastie, iar fanii au fost extrem de impresionați de această schimbare radicală. Vânătăile s-au ameliorat, iar nasul ei este vizibil mai mic. De-a lungul timpului Maria Avram a mărturisit că nu are alte operații estetice, doar mici modificări la nivelul buzelor.

Înainte să ajungă pe masa de operații, fosta concurentă de la Insula Iubirii a precizat că această intervenție nu are scop estetic, ci medical. A mai spus că trebuia să facă acest pas înainte să meargă cu soțul ei în Thailanda, mai exact pe data de 15 mai 2025. Maria Avram nu s-a simțit foarte bine la întoarcerea de la Insula Iubirii și a decis să amâne aceasta intervenție chirurgicală pentru luna septembrie.

„O să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg (n.r. în Thailanda) și, în momentul în care am ieșit, nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta. Nu este pentru că mi s-a spus ceva, nu aș fi făcut-o niciodată. Doar că pe partea asta (n.r. dreapta), am nara destul de închisă și nu pot să respir foarte bine. Totodată, am spus că voi face și rinoplastie pentru că așa vreau eu”, a explicat Maria Avram.

