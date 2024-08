Cum arată mașina pe care Ion Țiriac i-a dăruit-o azi Ionelei Cozmiuc. Avem primele imagini cu bolidul ei nou-nouț

Ion Țiriac s-a ținut de promisiune și a răsplătit sportivii români medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris cu un autoturism personalizat. La nici două săptămâni de când sportivii au intrat în posesia autoturismelor, omul de afaceri a sunat o canotoare și i-a cerut mașina înapoi. Ce s-a întâmplat de fapt.

Ionela Cozmiuc, vicecampioana olimpică la Paris în proba de dublu vâsle la categoria ușoară alături de Gianina van Groningen, a primit recent o surpriză neașteptată din partea lui Ion Țiriac. Inițial, campioana a fost recompensată cu un Hyundai Kona Hybrid, ca parte a unei inițiative susținute de fundația fostului tenismen, care a premiat medaliații cu argint la Jocurile Olimpice. Valoarea acestei mașini este estimată la 25.500 de euro, însă Țiriac a decis să îi ofere Ionelei un model superior.

În urma performanțelor sale excepționale, care includ și medalia de aur la Campionatele Mondiale de la St. Catharines, Canada, în proba de schif simplu categorie ușoară, Ionela Cozmiuc a primit un Hyundai Ioniq electric, o mașină cu un preț de aproximativ 52.500 de euro, mai mult decât dublu față de cea primită inițial. Gestul lui Țiriac subliniază recunoașterea sa pentru eforturile și reușitele sportivei române, precum și angajamentul său față de susținerea sportului românesc.

„Suntem aici să plătim tributul pe care îl avem, răsplata şi respectul acestor oameni care la Paris, în sfârşit, ne-au dat o rază de soare, ne au arătat că poate suntem pe drumul bun, că poate încet, încet ne recâştigăm ceea ce am avut întotdeauna. Poate ne câştigăm înapoi copilul, să lase tableta şi să facă altceva, dacă părinţii au ceva în cap şi poate ajungem din nou unde am fost. Aţi făcut foarte mult, aţi făcut mult mai mult decât credeam. Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră, eu, Ţiriac, familia Ţiriac sau fundaţia, am încercat să facem şi noi ceva. Eu vă mulţumesc încă o dată, sper să avem un viitor destul de strălucit”, a afirmat Ion Ţiriac în cadrul evenimentului, informează Agerpres.