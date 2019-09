Cum arată o femeie în vârstă de 83 de ani care face ravagii pe site-urile matrimoniale! „Fac amor cu mulți bărbați și e foarte bine”

Divorțată din anul 1984, Hattie Retroage, în vârstă de 83 de ani, nu doar că arată fabulos pentru anii ei, dar se comportă mai ceva ca un spirit tânăr care nu se satură de experimentat… bărbați!

Hattie are are mare succes pe platforma de întâlniri Tinder. De când a început să folosească aplicația, femeia, care locuiește în New York, a obținut peste 50 de întâlniri, cu parteneri de toate vârstele.

A ieșit la întâlnire chiar și cu un tânăr de 19 ani. „Fac amor cu mulți bărbați și e foarte bine, însă niciunul nu mi-a spus: „Te vreau pentru tot restul vieții”. Dar asta e de bine… eu vreau doar aventură și pasiune”, spune cea supranumită bunicuța Tinder, potrivit metro.co.uk.

Ea a povestit și cum decurg întâlnirile ei. „Le spun că trebuie să ne întâlnim pentru a vedea dacă există chimie între noi. ieșim să bem ceva și dacă există atracție, mergem la apartamentul meu. dacă nu, fiecare își vede de drum”, a explicat bunicuța Tinder.

Americanca susține că vrea să schimbe ideile preconcepute în ceea ce privește vârsta a treia. „Obiectivul vieții mele este să schimb imaginea aceea oribilă despre bătrânețe”, afirmă ea.